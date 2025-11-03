За чий кошт українці отримають безкоштовні 3000 км подорожей — в Укрзалізниці відповіли

Укрзалізниця пояснила, за чий рахунок реалізують програму.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати масштабний пакет програм, які почнуть діяти вже у грудні. За його словами, так званий пакет «зимової підтримки» має стати відчутною допомогою для громадян у холодний сезон.

Одним із напрямів стане транспортна підтримка – «3000 кілометрів», яка дасть можливість українцям безкоштовно подорожувати країною на певну відстань.

В Укрзалізниці кажуть, що «3000 кілометрів» покликані розвантажити пікові періоди.

Укрзалізниця пояснює: програма реалізується одночасно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.

«Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців», - зазначають там.

Пасажири, які подорожуватимуть за «кілометри», дозаповнюватимуть наявні місця.

Водночас паралельно УЗ буде вводити додаткові сервіси для тих, хто готовий платити, — у категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди, а відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок за «кілометри», щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні.

Укрзалізниця вказує, що поступово переходить до європейської моделі: держава принаймні частково фінансує та буде фінансувати реальну вартість пасажирських перевезень.

