Антикоррупционная реформа в земельной сфере выполнена лишь на 21,6% — Шуляк

В земельной сфере Украины выполнено лишь 21,6% мероприятий Государственной антикоррупционной программы (ГАП) на 2023–2025 годы, причем большинство из них реализуется с опозданием. Отсутствие полноценной цифровой интеграции кадастров и реестров создает риски для прозрачности управления ресурсами.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ссылаясь на отчет ОО «Вместе против коррупции».
Среди достижений ГАП: создание ИТ-прототипа для массовой оценки земель сельхозназначения, независимая техническая оценка Национальной кадастровой системы, частичная передача полномочий по профессиональной аккредитации саморегулируемым организациям и перезапуск пилотного проекта, который позволяет частным инженерам-землеустроителям вносить данные в Госземкадастр. Однако ни одна из 17 антикоррупционных мер не выполнена вовремя, а шесть остаются на начальной стадии.
Ключевые проблемы включают отсутствие обязательных антикоррупционных инструментов при формировании земельных участков, законодательных требований к рыночному подходу для операций с государственной и коммунальной землей через Prozorro.Продажи и задержки в цифровизации.
«Цифровизация напрямую влияет на реализацию тех или иных реформ в Украине, поскольку способствует увеличению прозрачности и подотчетности процессов, минимизируя коррупционные проявления. В частности, еще в 2019 году началась цифровизация украинской сферы строительства, когда заработала государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССБ), в которую постоянно добавляются новые сервисы. В целом работа ЕДЭССБ в сфере строительства имеет антикоррупционный эффект в размере 1,5 млрд грн в год. Поэтому ее очень важно продолжать и в других сопутствующих сферах, поскольку она – один из главных антикоррупционных предохранителей», – отметила Шуляк.
Дополнительные риски создают отложенная реформа бесплатной приватизации, недостаток финансирования для стратегической и градостроительной документации общин, ограниченная цифровизация реестров в градостроительстве и культурном наследии, а также отсутствие автоматизации выдачи градостроительных условий и ограничений, говорит она. Интеграция Городского кадастра с Госземкадастром, Адресным реестром и ДРРП до сих пор не налажена.
«Чиновники до сих пор могут требовать взятки на большинстве этапов проекта по строительству. В частности, за выдачу градостроительных условий и ограничений — документа, без которого нельзя начать строительство и это может «стоить» миллионы долларов. Мы неоднократно пытались изменить этот порядок: сделать выдачу градостроительных условий и ограничений автоматической. Конечно, при условии, что у застройщика в порядке все документы и нет причин для отказа. Но из-за сопротивления пока эти изменения не удается продвигать», — добавила Шуляк.
Эксперты рекомендуют:
Шуляк отметила, что Городской кадастр почти не содержит документации — на начало года ее доля составляла менее 1%. Наполнение Реестра адресов, важного для инвентаризации недвижимости, продвигается медленно. Закон №711 о планировании использования земель, который должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, отложили из-за сопротивления отдельных общин.
