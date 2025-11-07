Антикоррупционная реформа в земельной сфере выполнена лишь на 21,6% — Шуляк

Украина отстает от стандартов ЕС, кадастры и реестры до сих пор не синхронизированы.

В земельной сфере Украины выполнено лишь 21,6% мероприятий Государственной антикоррупционной программы (ГАП) на 2023–2025 годы, причем большинство из них реализуется с опозданием. Отсутствие полноценной цифровой интеграции кадастров и реестров создает риски для прозрачности управления ресурсами.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ссылаясь на отчет ОО «Вместе против коррупции».

Среди достижений ГАП: создание ИТ-прототипа для массовой оценки земель сельхозназначения, независимая техническая оценка Национальной кадастровой системы, частичная передача полномочий по профессиональной аккредитации саморегулируемым организациям и перезапуск пилотного проекта, который позволяет частным инженерам-землеустроителям вносить данные в Госземкадастр. Однако ни одна из 17 антикоррупционных мер не выполнена вовремя, а шесть остаются на начальной стадии.

Ключевые проблемы включают отсутствие обязательных антикоррупционных инструментов при формировании земельных участков, законодательных требований к рыночному подходу для операций с государственной и коммунальной землей через Prozorro.Продажи и задержки в цифровизации.

«Цифровизация напрямую влияет на реализацию тех или иных реформ в Украине, поскольку способствует увеличению прозрачности и подотчетности процессов, минимизируя коррупционные проявления. В частности, еще в 2019 году началась цифровизация украинской сферы строительства, когда заработала государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССБ), в которую постоянно добавляются новые сервисы. В целом работа ЕДЭССБ в сфере строительства имеет антикоррупционный эффект в размере 1,5 млрд грн в год. Поэтому ее очень важно продолжать и в других сопутствующих сферах, поскольку она – один из главных антикоррупционных предохранителей», – отметила Шуляк.

Дополнительные риски создают отложенная реформа бесплатной приватизации, недостаток финансирования для стратегической и градостроительной документации общин, ограниченная цифровизация реестров в градостроительстве и культурном наследии, а также отсутствие автоматизации выдачи градостроительных условий и ограничений, говорит она. Интеграция Городского кадастра с Госземкадастром, Адресным реестром и ДРРП до сих пор не налажена.

«Чиновники до сих пор могут требовать взятки на большинстве этапов проекта по строительству. В частности, за выдачу градостроительных условий и ограничений — документа, без которого нельзя начать строительство и это может «стоить» миллионы долларов. Мы неоднократно пытались изменить этот порядок: сделать выдачу градостроительных условий и ограничений автоматической. Конечно, при условии, что у застройщика в порядке все документы и нет причин для отказа. Но из-за сопротивления пока эти изменения не удается продвигать», — добавила Шуляк.

Эксперты рекомендуют:

Принять законы для устранения пробелов в цифровизации и синхронизации данных, создав единую цифровую опись ограничений землепользования.

Завершить интеграцию Госземкадастра, Городостроительного кадастра, Адресного реестра, ДРРП и реестра памятников, обеспечив их круглосуточное взаимодействие, оцифровку документации, аудит кибербезопасности и соответствие стандартам ЕС.

Продолжить массовую оценку земель по международным стандартам, закрепить прозрачную систему компенсаций при отчуждении, проводить операции с государственной землей через Prozorro.Продажи с ограничением площади участков.

Опубликовать интерактивную карту «коридоров восстановления» с проектами и финансированием, применять соглашения о добросовестности и согласовывать бюджеты восстановления с Городским кадастром.

Устранить регуляторные барьеры, отменить ограничения по гражданству, заменить бесплатную приватизацию адресной поддержкой, обновить список исторических населенных мест по нормам ЕС.

Шуляк отметила, что Городской кадастр почти не содержит документации — на начало года ее доля составляла менее 1%. Наполнение Реестра адресов, важного для инвентаризации недвижимости, продвигается медленно. Закон №711 о планировании использования земель, который должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, отложили из-за сопротивления отдельных общин.

