В Украине разоблачили сеть из 14 мошеннических call-центров, которые выдавали себя за международных брокеров

Незаконный бизнес маскировали под псевдоброкерский сервис и фиктивные инвестиционные платформы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили и прекратили деятельность масштабной сети из 14 мошеннических call-центров, которые действовали в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и Киеве.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники маскировали незаконную деятельность под псевдоброкерские сервисы и фиктивные инвестиционные платформы. Операторы звонили людям, представлялись сотрудниками международных финансовых компаний и убеждали вкладывать деньги в «высокодоходные инвестиции», обещая быстрый и гарантированный заработок.

На самом деле деньги потерпевших сразу переводились на счета организаторов. Среди пострадавших — граждане Украины, а также ряда европейских и азиатских стран.

Во время десятков обысков правоохранители изъяли:

более 800 единиц компьютерной техники;

около 500 мобильных телефонов;

серверное оборудование, обеспечивавшее работу «служб поддержки» и платежных шлюзов;

черновые записи с персональными данными потерпевших и алгоритмами общения;

другую документацию и доказательства.

В настоящее время следователи устанавливают организаторов сети, а также лиц, причастных к ее финансированию и техническому обеспечению.

