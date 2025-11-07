Практика судів
В Україні викрили мережу з 14 шахрайських call-центрів, які видавали себе за міжнародних брокерів

16:41, 7 листопада 2025
Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи.
В Україні викрили мережу з 14 шахрайських call-центрів, які видавали себе за міжнародних брокерів
Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність масштабної мережі з 14 шахрайських call-центрів, що діяли в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві.

Як повідомили у відомстві, зловмисники маскували незаконну діяльність під псевдоброкерські сервіси та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували людям, представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції», обіцяючи швидкий та гарантований заробіток.

Насправді гроші потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед постраждалих — громадяни України, а також низки європейських та азійських країн.

Під час десятків обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;
  • близько 500 мобільних телефонів;
  • серверне обладнання, що забезпечувало роботу «служб підтримки» та платіжних шлюзів;
  • чорнові записи з персональними даними потерпілих та алгоритмами спілкування;
  • іншу документацію та докази.

Наразі слідчі встановлюють організаторів мережі, а також осіб, причетних до її фінансування та технічного забезпечення.

ОГП

