Судейской независимости – быть, – комментарий судьи Анатолия Ивченко

13:32, 14 ноября 2025
Что констатировал Европейский суд по правам человека по делу Ивченко против Украины.
Анатолій ІВЧЕНКО, суддя господарського суду м. Києва

У січні 2025 року Судова-юридична газета висвітлювала непересічну для судової системи подію – звинувачення судді першої інстанції у державній зраді за винесення рішення, яке залишено без змін судами апеляційної і касаційної інстанцій:

Мова йшла про суддю господарського суду міста Києва Анатолія Івченка та повідомлення ДБР про підозру у вчиненні державної зради за винесення у 2012 році рішення за яким стягнуто близько 38 млн. грн.

Суть звинувачення полягає у свідомій підривній діяльності, що призвела до фінансування агресором як захоплення Криму, так воєнної агресії, яка почалася у 2022 року (це все за 38 млн грн!!!).

На початку року слідчим ДБР проведено несанкціонований судом обшук у помешканні судді та приміщенні суду, який Рада суддів України рішенням №1 від 22.01.2025 визнала таким, що містить ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності.

У січні 2025 року Вища рада правосуддя відмовила у поданнях заступника Генерального прокурора А. Войтенка щодо надання згоди на тримання судді під вартою та відсторонення його від здійснення правосуддя через відсутність обґрунтованої підозри.

Незважаючи на це, кримінальне провадження, яке почалося щодо судді 18.06.2014, розслідується більше 11 років.

13 листопада 2025 року оприлюднено рішення Європейського суду з прав людини у справі Івченко проти України в якому Суд не знайшов жодного факту чи аргументу, здатного виправдати загальну тривалість провадження на національному рівні та вважає, що в цій справі тривалість провадження була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

Європейським судом з прав людини констатовано порушення статті 6 § 1 та статті 13 Конвенції щодо надмірної тривалості кримінального провадження та відсутності ефективного засобу правового захисту для оскарження цього.

Присуджено стягнення з Державного бюджету України 4 800 Євро компенсації за незаконні дії слідства.

Наразі у провадженні ЄСПЛ перебувають декілька заяв щодо інших незаконних дій у даному провадженні.

Слідчими суддями неодноразово встановлені свавільні порушення слідством фундаментальних засад кримінального процесу у даному провадженні - скасування постанови про закриття кримінального провадження свідком у даному кримінальному провадженні поза межами строків досудового розслідування.

Фрагмент останньої ухвали слідчого судді від 03.11.2025:

Закликаю прокурора у даному провадженні дотримуватися принципів верховенства права, законності, справедливості та сприяти підвищенню авторитету органів прокуратури, не допускати встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань.

Ці дії не тільки підривають авторитет України у світі, а й призводять до шкоди Державному бюджету України.

Автор: Анатолій Івченко
суд ЕСПЧ Киев

