Работник выходит на пенсию — может ли работодатель требовать заявление на увольнение

Кодексом законов о труде Украины не предусмотрены особенности увольнения работников, достигших пенсионного возраста.

Достижение работником пенсионного возраста часто становится поводом для обсуждения дальнейшего сотрудничества между ним и работодателем. В таких ситуациях иногда возникают вопросы относительно возможного давления со стороны работодателя и требования написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, может ли работодатель заставлять написать заявление на увольнение по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

Отмечается, что в соответствии со ст. 11 Закона Украины от 16.12.1993 №3721-XII «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине», граждане пожилого возраста имеют право на труд наравне с другими гражданами, которое дополнительно гарантируется государственными целевыми программами, территориальными и местными программами занятости населения.

Кроме того, согласно ст. 21 КЗоТ, запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от возраста.

Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным ст. 36 КЗоТ.

Одним из оснований прекращения трудового договора является расторжение трудового договора по инициативе работника.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.

В случае, когда заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу (переезд на новое место жительства; перевод мужа или жены на работу в другую местность; поступление в учебное заведение; невозможность проживания в данной местности, подтверждённая медицинским заключением; беременность; уход за ребёнком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребёнком с инвалидностью; уход за больным членом семьи согласно медицинскому заключению или лицом с инвалидностью I группы; выход на пенсию; принятие на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам), работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

