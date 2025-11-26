  1. В Украине

Государство в следующем году возьмет на себя большую часть расходов на доставку учебников в школы

10:54, 26 ноября 2025
Комитет Рады проанализировал проблемы учебникотворения и дал рекомендации МОН и Кабмину.
Фото: ufabizphoto, freepik.com
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций уделил внимание вопросу обеспечения заведений общего среднего образования учебниками и пособиями. Во время заседания профильный Комитет рассмотрел состояние и основные проблемы процесса создания учебников в 2023–2026 годах. Целью обсуждения стало обновление перечня ключевых вызовов, в частности:

  • несвоевременная доставка учебников и пособий в заведения общего среднего образования в 2023–2025 годах, включая обеспечение учебниками и пособиями детей с особыми образовательными потребностями;
  • внедрение нового механизма доставки учебников и пособий непосредственно в заведения общего среднего образования (по результатам предоставленного МОН отчета относительно его эффективности);
  • проблемные вопросы, связанные с реализацией отдельных этапов процесса учебникотворения.

В Комитете отметили, что Министерство образования и науки учло ранее предоставленные замечания и рекомендации по организации доставки учебников, чтобы избежать повторения проблем, которые имели место в этом году и повторялись в предыдущие годы.

В следующем году государство планирует взять на себя большую часть расходов, связанных с доставкой учебников, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на громады.

Народные депутаты отдельно обратили внимание на необходимость создания качественных учебников для детей с особыми образовательными потребностями. Комитет рекомендовал МОН обеспечить их апробацию одновременно с другими учебниками, чтобы не замедлять весь цикл учебникотворения. Парламентарии также подчеркнули важность контроля качества учебников — как в части полиграфии и бумаги, так и в части содержания.

По результатам заседания члены Комитета решили принять к сведению информацию МОН относительно доставки учебников в 2023–2025 годах и внедрения нового механизма поставки. Кроме того, они предоставили ряд рекомендаций Кабинету Министров и МОН для совершенствования процесса учебникотворения и перехода на новую двухлетнюю модель его организации.

Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины МОН Украины школа

