Как меняются налоговые обязанности при преобразовании юрлица — ГНС разъяснила последствия

09:01, 27 ноября 2025
Когда возможны проверки, как работает перерегистрация НДС и какие налоговые показатели переходят правопреемнику после преобразования.
В Государственной налоговой службе разъяснили, как меняются обязанности плательщиков налогов в случае преобразования юридического лица — то есть изменения его организационно-правовой формы.

Пояснения касаются проверок, НДС, подачи деклараций, регистрационных действий и переноса показателей во время реорганизации.

Преобразование — не повод для внеплановой проверки

Специалисты подчеркивают: само преобразование юридического лица не является основанием для документальной внеплановой проверки по подп. 78.1.7 ст. 78 НКУ. Внеплановые проверки возможны только тогда, когда:

  • юрлицо прекращается;
  • начата реорганизация другого вида (слияние, присоединение и т. п.);
  • закрывается обособленное подразделение;
  • открыто дело о банкротстве;
  • подано заявление о снятии с учета.

И даже в этих случаях проверка назначается только при наличии налоговых рисков.

Попадет ли предприятие в план-график проверок

Преобразование может учитываться при формировании плана-графика плановых проверок, но не является отдельным основанием. Важен не сам факт реорганизации, а уровень налоговых рисков плательщика. Приоритет в плановых проверках — у предприятий с высокими рисками неуплаты налогов.

ГНС проинформируют автоматически

В случае преобразования налоговый номер предприятия сохраняется. Контролирующие органы получают данные об этих изменениях напрямую из Единого госреестра. Поэтому отдельно уведомлять ГНС о преобразовании не нужно, если регистрационные действия уже внесены в ЕГР.

Новый плательщик налога на прибыль — но с возможностью учесть убытки

Предприятие, созданное вследствие преобразования, считается новосозданным плательщиком налога на прибыль. Ему необходимо отчитываться за период с даты преобразования до конца года.

Правопреемник имеет право уменьшить финрезультат на сумму отрицательного значения объекта налогообложения предприятия, которое прекращается, — при соблюдении требований НКУ.

Перерегистрация НДС — обязательна

По правилам НДС преобразование требует перерегистрации плательщика НДС. Плательщику нужно подать форму № 1-НДС с отметкой «Перерегистрация» в течение 10 рабочих дней после завершения преобразования.

После перерегистрации:

дата регистрации плательщиком НДС не меняется;

индивидуальный НДС-номер остается тем же.

Если заявление не подано вовремя — контролирующий орган самостоятельно аннулирует регистрацию плательщика НДС (ст. 184 НКУ).

Операция преобразования — вне объекта налогообложения НДС

Сам процесс реорганизации путем преобразования не является объектом налогообложения НДС. А сумма отрицательного значения НДС может перейти в налоговый кредит правопреемника — после документальной проверки и заявления плательщика.

Относительно возможного включения нового предприятия в категорию «рисковых» — вопрос решает региональная комиссия по общим критериям, на основе налоговой информации и рисковости операций.

