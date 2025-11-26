  1. В Украине

Кабмин обновил стандарт бизнес-плана для грантов

20:24, 26 ноября 2025
Теперь каждый бизнес-план будет иметь фиксированную структуру, которая позволяет быстро оценить жизнеспособность проекта.
Кабмин обновил стандарт бизнес-плана для грантов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление, которое устанавливает четкие и унифицированные требования к бизнес-планам, которые предприниматели подают на гранты «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и членов их семей» через Дию. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Ранее предприниматели подавали бизнес-планы в произвольной форме: кто-то расписывал идею на 40 страниц, а кто-то подавал 5 страниц без единой цифры или анализа рынка. Это усложняло работу комиссии, затягивало рассмотрение заявок и создавалo условия для субъективных оценок.

Что изменится?

Теперь каждый бизнес-план будет иметь фиксированную структуру, которая позволяет быстро оценить жизнеспособность проекта.

«Это гарантирует честную конкуренцию, объективную оценку самой идеи и более быстрое рассмотрение заявки», — заявили в Минцифре.

В документе нужно четко описать только то, что реально показывает суть вашего бизнеса:

  • Идея — что именно вы запускаете и зачем вам грант
  • Финансы — на что пойдут деньги, прогноз прибыли и расходов
  • Команда — кого и на какие должности планируете нанять
  • Риски — что может пойти не так и как вы планируете с этим справиться

Чтобы решение по гранту было объективным, комиссия будет смотреть на конкретные цифры:

  • сколько новых рабочих мест вы создадите
  • какую сумму налогов уплатите в бюджет
  • как быстро окупится проект (в месяцах)

«Это минимизирует риск получить отказ из-за того, что документы были оформлены «как-то не так». Ведь у предпринимателей теперь будет четкий чек-лист того, что именно нужно подать.

Сначала единый стандарт заработает для двух программ — «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и членов их семей».

Важно: новые правила начнут действовать с момента публикации постановления. Если вы подали заявление раньше — волноваться не стоит, ничего переделывать не нужно. Ваше заявление рассмотрят по старым условиям», — заявили в Минцифре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]