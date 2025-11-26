Кабмин обновил стандарт бизнес-плана для грантов

Теперь каждый бизнес-план будет иметь фиксированную структуру, которая позволяет быстро оценить жизнеспособность проекта.

Кабинет Министров принял постановление, которое устанавливает четкие и унифицированные требования к бизнес-планам, которые предприниматели подают на гранты «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и членов их семей» через Дию. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Ранее предприниматели подавали бизнес-планы в произвольной форме: кто-то расписывал идею на 40 страниц, а кто-то подавал 5 страниц без единой цифры или анализа рынка. Это усложняло работу комиссии, затягивало рассмотрение заявок и создавалo условия для субъективных оценок.

Что изменится?

«Это гарантирует честную конкуренцию, объективную оценку самой идеи и более быстрое рассмотрение заявки», — заявили в Минцифре.

В документе нужно четко описать только то, что реально показывает суть вашего бизнеса:

Идея — что именно вы запускаете и зачем вам грант

Финансы — на что пойдут деньги, прогноз прибыли и расходов

Команда — кого и на какие должности планируете нанять

Риски — что может пойти не так и как вы планируете с этим справиться

Чтобы решение по гранту было объективным, комиссия будет смотреть на конкретные цифры:

сколько новых рабочих мест вы создадите

какую сумму налогов уплатите в бюджет

как быстро окупится проект (в месяцах)

«Это минимизирует риск получить отказ из-за того, что документы были оформлены «как-то не так». Ведь у предпринимателей теперь будет четкий чек-лист того, что именно нужно подать.

Сначала единый стандарт заработает для двух программ — «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и членов их семей».

Важно: новые правила начнут действовать с момента публикации постановления. Если вы подали заявление раньше — волноваться не стоит, ничего переделывать не нужно. Ваше заявление рассмотрят по старым условиям», — заявили в Минцифре.

