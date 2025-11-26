Кабмин обновил стандарт бизнес-плана для грантов
Кабинет Министров принял постановление, которое устанавливает четкие и унифицированные требования к бизнес-планам, которые предприниматели подают на гранты «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и членов их семей» через Дию. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Ранее предприниматели подавали бизнес-планы в произвольной форме: кто-то расписывал идею на 40 страниц, а кто-то подавал 5 страниц без единой цифры или анализа рынка. Это усложняло работу комиссии, затягивало рассмотрение заявок и создавалo условия для субъективных оценок.
Что изменится?
Теперь каждый бизнес-план будет иметь фиксированную структуру, которая позволяет быстро оценить жизнеспособность проекта.
«Это гарантирует честную конкуренцию, объективную оценку самой идеи и более быстрое рассмотрение заявки», — заявили в Минцифре.
В документе нужно четко описать только то, что реально показывает суть вашего бизнеса:
- Идея — что именно вы запускаете и зачем вам грант
- Финансы — на что пойдут деньги, прогноз прибыли и расходов
- Команда — кого и на какие должности планируете нанять
- Риски — что может пойти не так и как вы планируете с этим справиться
Чтобы решение по гранту было объективным, комиссия будет смотреть на конкретные цифры:
- сколько новых рабочих мест вы создадите
- какую сумму налогов уплатите в бюджет
- как быстро окупится проект (в месяцах)
«Это минимизирует риск получить отказ из-за того, что документы были оформлены «как-то не так». Ведь у предпринимателей теперь будет четкий чек-лист того, что именно нужно подать.
Сначала единый стандарт заработает для двух программ — «Собственное дело» и «Гранты для ветеранов и членов их семей».
Важно: новые правила начнут действовать с момента публикации постановления. Если вы подали заявление раньше — волноваться не стоит, ничего переделывать не нужно. Ваше заявление рассмотрят по старым условиям», — заявили в Минцифре.
