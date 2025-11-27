  1. В Украине

В налоговой объяснили, как определяется цена продажи сигары за единицу в случае продажи поштучно

21:42, 27 ноября 2025
В ГНС отметили, что розничная цена продажи на сигары не должна быть ниже установленной на дату производства специфической ставки акцизного налога на сигары, умноженной на коэффициент 1,45.
Главное управление ГНС в Запорожской области объяснило, как в розничной торговле определяется цена продажи сигары за единицу в случае продажи поштучно.

Согласно части первой статьи 71 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» запрещается продажа табачных изделий поштучно, кроме сигар.

Согласно подпункту 14.1.106 пункта 14.1 статьи 14 НКУ максимальные розничные цены (МРЦ) — цены, установленные на подакцизные товары (продукцию) с учетом всех видов налогов (сборов). Акцизный налог с реализованных субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров не включается в МРЦ.

МРЦ на подакцизные товары (продукцию) устанавливаются для табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, производителями или импортерами товаров (продукции) путем декларирования таких цен в порядке, установленном НКУ. Продажа субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров, на которые устанавливаются МРЦ, не может осуществляться по ценам, выше МРЦ, увеличенных на сумму акцизного налога с розничной торговли подакцизных товаров. Розничная цена продажи подакцизных товаров, на которые устанавливаются МРЦ (без учета акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров), не может быть ниже установленного на дату производства такого товара минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на табачные изделия, умноженного на коэффициент 1,45, а для табачных изделий, на которые установлена только специфическая ставка акцизного налога, — ниже размера установленной на дату производства такого товара специфической ставки акцизного налога, умноженной на коэффициент 1,45. Размер МРЦ на подакцизные товары (продукцию), который устанавливается производителями или импортерами для табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, не может быть меньше размера розничной цены продажи, рассчитанного согласно подпункту 14.1.106 НКУ.

При наличии в месте торговли табачными изделиями таких изделий одного наименования, на пачках, коробках и сувенирных коробках которых указаны разные МРЦ, продажа таких табачных изделий осуществляется по ценам, не выше тех, которые указаны на соответствующих пачках, коробках и сувенирных коробках, увеличенных на сумму акцизного налога с реализованных субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака (пункт 221.3 статьи 221 НКУ).

Согласно части первой статьи 67 Закона № 3817 установленная производителем или импортером МРЦ на табачные изделия наносится на пачку, коробку или сувенирную коробку табачных изделий рядом с датой производства.

Согласно части второй статьи 65 Закона № 3817 на каждой единичной пачке (единичной упаковке), коробке или сувенирной коробке табачных изделий указывается, в частности, количество единиц табачных изделий в единичной пачке (единичной упаковке), коробке или сувенирной коробке.

Итак, продажа субъектами хозяйствования розничной торговли в розничной сети сигар поштучно осуществляется по цене, не выше МРЦ, нанесенной на пачку, увеличенной на сумму акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами и разделенной на количество единиц сигар в пачке.

При этом розничная цена продажи на сигары не должна быть ниже установленной на дату производства специфической ставки акцизного налога на сигары, умноженной на коэффициент 1,45.

