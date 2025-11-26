Полицейские смогут выносить срочные запретительные предписания прямо со служебного планшета

Новый цифровой инструмент призван повысить оперативность реагирования на случаи домашнего насилия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине расширили возможности цифровых сервисов для правоохранителей: полицейские могут оформлять срочные запретительные предписания в отношении обидчиков в электронном формате, прямо со служебных планшетов. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Срочное запретительное предписание — это специальная мера противодействия домашнему насилию, которую применяет полицейский с целью немедленной защиты пострадавшего лица.

Что меняется:

быстрое оформление — электронное предписание позволяет существенно сократить время на заполнение документов;

мгновенный обмен информацией — данные автоматически передаются в информационные подсистемы НПУ и становятся доступными всем необходимым подразделениям;

меньше ошибок — автоматизация снижает риск неточностей, которые возникают при ручном заполнении.

При этом бумажная форма предписания остается действующей и может применяться в случае необходимости.

В Нацполиции подчеркивают: цифровизация процесса должна сделать защиту пострадавших от домашнего насилия более оперативной и эффективной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.