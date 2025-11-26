Кабмин сохранил пропорции распределения единого взноса на 2026 год

В 2026 году сохраняются действующие пропорции распределения ЕСВ, установленные на 2025 год.

Кабинет министров внес изменения в приложение «Пропорции распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в рамках постановления №675 от 26 ноября 2014 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно решению, в 2026 году сохраняются действующие пропорции распределения ЕСВ, установленные на 2025 год. Речь идет о долях взноса, которые направляются на:

страхование на случай безработицы;

общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Кроме того, правительство предусмотрело специальный порядок распределения ЕСВ для неработающего члена семьи работника дипломатической службы, который находится за границей вместе с дипломатом во время его долгосрочной командировки.

