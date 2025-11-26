  1. В Украине

В Украине запустят открытые реестры для контроля качества услуг в сфере психического здоровья

19:05, 26 ноября 2025
Кабмин создаёт реестры организаций и специалистов в сфере психического здоровья.
Кабинет министров утвердил Положение о создании и функционировании двух ключевых реестров в сфере психического здоровья — Государственного реестра саморегулируемых организаций и Реестра поставщиков услуг в сфере психического здоровья. Это предусмотрено Законом «О системе охраны психического здоровья».

В Минздраве отмечают, что их внедрение обеспечит прозрачность, надлежащий учет и удобный доступ к достоверной информации в сфере психического здоровья.

Украинцы смогут в открытом доступе получать информацию об организациях, которые осуществляют деятельность в этой сфере, перечень услуг, условия их получения, а также о сертифицированных специалистах, которые ведут профессиональную деятельность в сфере психического здоровья.

Государственный реестр саморегулируемых организаций будет содержать информацию об объединениях, работающих в сфере психического здоровья и осуществляющих саморегулирование в соответствующей сфере. В нем будет указано название организации, ее юридическая форма, адрес, руководство, количество членов, направление деятельности и дата регистрации. Данные будут подаваться самими организациями, а также обновляться в случае изменений.

Реестр поставщиков услуг в сфере психического здоровья будет охватывать данные о юридических лицах, физических лицах – предпринимателях и других сертифицированных специалистах, которые предоставляют услуги в сфере психического здоровья. Это позволит учитывать и систематизировать данные о поставщиках услуг и специалистах, прошедших сертификацию Национальной комиссией или саморегулируемыми организациями, и создать единое пространство достоверных данных обо всех, кто работает в этой сфере.

Сведения будут вноситься в реестр либо руководителями поставщиков услуг через электронный кабинет, либо автоматически — через взаимодействие с другими государственными реестрами, в частности Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований. В результате будет создана единая база проверенной информации о поставщиках услуг по психическому здоровью — их контактные данные, перечень услуг и сведения о сертификации.

Владельцем реестров определена Национальная комиссия по вопросам психического здоровья, которая будет выполнять функции администратора и определит дату начала их работы. Сведения, внесенные в реестр, будут открытыми и доступными для просмотра на официальном веб-сайте Национальной комиссии.

Кабинет Министров Украины

