  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Украине могут появиться спортивные классы с продленным учебным днем

19:23, 26 ноября 2025
Кабмин поддержал изменения, которые позволят школам открывать специализированные спортивные классы и совмещать тренировки с полноценным учебным процессом.
В Украине могут появиться спортивные классы с продленным учебным днем
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров одобрил законопроект о создании специализированных спортивных классов в школах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменения в статью 26 Закона «О физической культуре и спорте» относительно создания и функционирования специализированных спортивных классов «Путь чемпионов» в учреждениях общего среднего образования.

Документ направлен на формирование законодательных условий для подготовки спортивного резерва и привлечения детей к систематическим занятиям спортом без отрыва от учебы. Законопроект определяет полномочия Министерства молодежи и спорта и Министерства образования и науки относительно утверждения порядка открытия таких классов в школах.

Министерству молодежи и спорта предложено внести изменения в статью 26 закона, дополнив ее положением о возможности создания спортивных классов с продленным учебным днем. Это позволит организовать дополнительную учебно-тренировочную и спортивную работу в соответствии с установленным порядком и при наличии финансирования из соответствующих бюджетов.

Правительство подчеркивает, что принятие законопроекта необходимо для четкого определения полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере спорта и образования. Это создаст условия для развития спортивных талантов среди детей и молодежи и обеспечит качественное пополнение резерва национальных сборных команд Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети правительство Кабинет Министров Украины школа спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]