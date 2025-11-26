В Украине могут появиться спортивные классы с продленным учебным днем
Кабинет министров одобрил законопроект о создании специализированных спортивных классов в школах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет о проекте закона «О внесении изменения в статью 26 Закона «О физической культуре и спорте» относительно создания и функционирования специализированных спортивных классов «Путь чемпионов» в учреждениях общего среднего образования.
Документ направлен на формирование законодательных условий для подготовки спортивного резерва и привлечения детей к систематическим занятиям спортом без отрыва от учебы. Законопроект определяет полномочия Министерства молодежи и спорта и Министерства образования и науки относительно утверждения порядка открытия таких классов в школах.
Министерству молодежи и спорта предложено внести изменения в статью 26 закона, дополнив ее положением о возможности создания спортивных классов с продленным учебным днем. Это позволит организовать дополнительную учебно-тренировочную и спортивную работу в соответствии с установленным порядком и при наличии финансирования из соответствующих бюджетов.
Правительство подчеркивает, что принятие законопроекта необходимо для четкого определения полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере спорта и образования. Это создаст условия для развития спортивных талантов среди детей и молодежи и обеспечит качественное пополнение резерва национальных сборных команд Украины.
