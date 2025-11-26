В Украине могут появиться спортивные классы с продленным учебным днем

Кабмин поддержал изменения, которые позволят школам открывать специализированные спортивные классы и совмещать тренировки с полноценным учебным процессом.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров одобрил законопроект о создании специализированных спортивных классов в школах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменения в статью 26 Закона «О физической культуре и спорте» относительно создания и функционирования специализированных спортивных классов «Путь чемпионов» в учреждениях общего среднего образования.

Документ направлен на формирование законодательных условий для подготовки спортивного резерва и привлечения детей к систематическим занятиям спортом без отрыва от учебы. Законопроект определяет полномочия Министерства молодежи и спорта и Министерства образования и науки относительно утверждения порядка открытия таких классов в школах.

Министерству молодежи и спорта предложено внести изменения в статью 26 закона, дополнив ее положением о возможности создания спортивных классов с продленным учебным днем. Это позволит организовать дополнительную учебно-тренировочную и спортивную работу в соответствии с установленным порядком и при наличии финансирования из соответствующих бюджетов.

Правительство подчеркивает, что принятие законопроекта необходимо для четкого определения полномочий центральных органов исполнительной власти в сфере спорта и образования. Это создаст условия для развития спортивных талантов среди детей и молодежи и обеспечит качественное пополнение резерва национальных сборных команд Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.