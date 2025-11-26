  1. В Украине

Государство будет компенсировать 50% стоимости строительства ферм в прифронтовых районах — Кабмин

19:49, 26 ноября 2025
Правительство расширило поддержку для животноводческих хозяйств в зонах боевых действий.
Кабинет министров принял изменения в Порядок использования средств госбюджета, направленных на поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно обновлённым нормам, размер частичного возмещения стоимости строительства или реконструкции животноводческих ферм и комплексов увеличен с 25% до 50%.

Повышенная компенсация будет касаться объектов в сфере скотоводства, расположенных на территориях возможных или активных боевых действий, в частности тех, где государственные электронные ресурсы функционируют без определённой даты завершения боевых действий. Перечень таких территорий утверждает Минразвития.

Также правительство предусмотрело новый механизм возврата средств, полученных из госбюджета на частичное возмещение стоимости строительства или реконструкции животноводческих объектов, а также на компенсацию закупки племенных животных.

Возврат средств в Минэкономики будет обязательным в течение двух месяцев в случае:

  • отчуждения или использования полученных при поддержке объектов не по назначению в первые три года;
  • уменьшения поголовья по состоянию на 1 января двух последующих лет.

