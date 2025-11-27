Временное освобождение от налогов для бизнеса с прифронтовых территорий – кто имеет право
Налогоплательщики с прифронтовых территорий, пострадавшие в результате боевых действий, могут получить временное освобождение от выполнения налоговых обязательств. Об этом напоминает Налоговая служба.
Это право закреплено в приказе Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 года № 225. Документ позволяет бизнесу с прифронтовых территорий перенести сроки подачи отчетности и уплаты налогов на период после завершения военного положения или восстановления возможности выполнения налоговых обязанностей.
Кто может воспользоваться:
Право на освобождение имеют юридические и физические лица, пострадавшие от российской агрессии и не имеющие возможности выполнять свои налоговые обязательства вследствие её последствий, в частности:
- полное или частичное разрушение производственных мощностей;
- уничтожение компьютерного и другого оборудования;
- нахождение на территории боевых действий;
- оккупация территории, где расположено предприятие или его объекты налогообложения;
- потеря доступа к производственным или административным помещениям;
- утрата других производственных или необоротных активов.
Временное освобождение предусматривает:
- перенос сроков:
- подачи отчетности по определённым налогам, сборам, обязательным платежам;
- уплаты определённых налогов, сборов и обязательных платежей;
- освобождение от штрафных санкций за:
- несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных;
- нарушение порядка применения РРО/ПРРО.
Что необходимо сделать:
Налогоплательщик должен подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме с документами, подтверждающими соответствующие обстоятельства.
Это могут быть:
- акты фиксации пожаров, разрушений, составленные уполномоченными работниками ГСЧС;
- данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о праве собственности;
- выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений;
- банковские выписки об отсутствии средств как других источников дохода предприятия;
- другие документы, подтверждающие факты препятствий или невозможности выполнения налоговых обязательств.
Подать документы можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС лично, почтой (с уведомлением о вручении) либо через Электронный кабинет.
Рассмотрение документов:
Контролирующий орган рассматривает заявление и документы в течение 20 календарных дней.
Если представленных документов недостаточно — налогоплательщику направляется решение с предложением предоставить дополнительные материалы в течение 10 календарных дней. После получения таких дополнительных документов контролирующий орган рассматривает их в течение 20 календарных дней.
Решение о возможности или невозможности выполнения налоговых обязательств налогоплательщиком принимается с учётом индивидуальных особенностей бизнеса и обстоятельств каждого налогоплательщика, причинно-следственной связи и всех предоставленных документов.
В случае положительного решения налогоплательщик получает право выполнить свои налоговые обязательства в течение шести месяцев после отмены военного положения или после восстановления возможности их выполнения.
