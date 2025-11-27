  1. В Украине

Временное освобождение от налогов для бизнеса с прифронтовых территорий – кто имеет право

21:25, 27 ноября 2025
Налоговая разъяснила, кто из бизнеса на прифронтовых территориях может воспользоваться временным освобождением от налоговых обязанностей и как получить такую ​​льготу.
Налогоплательщики с прифронтовых территорий, пострадавшие в результате боевых действий, могут получить временное освобождение от выполнения налоговых обязательств. Об этом напоминает Налоговая служба.

Это право закреплено в приказе Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 года № 225. Документ позволяет бизнесу с прифронтовых территорий перенести сроки подачи отчетности и уплаты налогов на период после завершения военного положения или восстановления возможности выполнения налоговых обязанностей.

Кто может воспользоваться:

Право на освобождение имеют юридические и физические лица, пострадавшие от российской агрессии и не имеющие возможности выполнять свои налоговые обязательства вследствие её последствий, в частности:

  • полное или частичное разрушение производственных мощностей;
  • уничтожение компьютерного и другого оборудования;
  • нахождение на территории боевых действий;
  • оккупация территории, где расположено предприятие или его объекты налогообложения;
  • потеря доступа к производственным или административным помещениям;
  • утрата других производственных или необоротных активов.

Временное освобождение предусматривает:

  • перенос сроков:
  • подачи отчетности по определённым налогам, сборам, обязательным платежам;
  • уплаты определённых налогов, сборов и обязательных платежей;
  • освобождение от штрафных санкций за:
  • несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных;
  • нарушение порядка применения РРО/ПРРО.

Что необходимо сделать:

Налогоплательщик должен подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме с документами, подтверждающими соответствующие обстоятельства.

Это могут быть:

  • акты фиксации пожаров, разрушений, составленные уполномоченными работниками ГСЧС;
  • данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о праве собственности;
  • выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений;
  • банковские выписки об отсутствии средств как других источников дохода предприятия;
  • другие документы, подтверждающие факты препятствий или невозможности выполнения налоговых обязательств.

Подать документы можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС лично, почтой (с уведомлением о вручении) либо через Электронный кабинет.

Рассмотрение документов:

Контролирующий орган рассматривает заявление и документы в течение 20 календарных дней.

Если представленных документов недостаточно — налогоплательщику направляется решение с предложением предоставить дополнительные материалы в течение 10 календарных дней. После получения таких дополнительных документов контролирующий орган рассматривает их в течение 20 календарных дней.

Решение о возможности или невозможности выполнения налоговых обязательств налогоплательщиком принимается с учётом индивидуальных особенностей бизнеса и обстоятельств каждого налогоплательщика, причинно-следственной связи и всех предоставленных документов.

В случае положительного решения налогоплательщик получает право выполнить свои налоговые обязательства в течение шести месяцев после отмены военного положения или после восстановления возможности их выполнения.

