Повлияет ли выплата «Зимней поддержки» на субсидии – объяснили в ПФУ

16:30, 2 декабря 2025
По данным ПФУ, в совокупный доход семьи входят все те же, что и ранее поступления.
В ПФУ сообщили, что единовременная денежная помощь по программе «Зимняя поддержка» не включается в совокупный доход домохозяйства при расчете жилищной субсидии.

Согласно постановлению Кабмина № 1433, размер этой выплаты не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, в частности жилищных субсидий.

В совокупный доход, как и ранее, входят зарплата, пенсия, стипендия (кроме социальной для сирот), пособие по безработице, социальные выплаты, денежные переводы из-за границы, дивиденды, доход от аренды земли и продажи имущества.

Как известно, стартовала вторая волна выплат 1000 гривен зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

А еще мы писали, как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен Зимней поддержки.

Также сообщалось, до какого числа можно потратить 1000 гривен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн.

деньги ПФУ субсидия Зимняя єПідтримка денежная помощь

