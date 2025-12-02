Повлияет ли выплата «Зимней поддержки» на субсидии – объяснили в ПФУ

По данным ПФУ, в совокупный доход семьи входят все те же, что и ранее поступления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ПФУ сообщили, что единовременная денежная помощь по программе «Зимняя поддержка» не включается в совокупный доход домохозяйства при расчете жилищной субсидии.

Согласно постановлению Кабмина № 1433, размер этой выплаты не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, в частности жилищных субсидий.

В совокупный доход, как и ранее, входят зарплата, пенсия, стипендия (кроме социальной для сирот), пособие по безработице, социальные выплаты, денежные переводы из-за границы, дивиденды, доход от аренды земли и продажи имущества.

Как известно, стартовала вторая волна выплат 1000 гривен зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

А еще мы писали, как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен Зимней поддержки.

Также сообщалось, до какого числа можно потратить 1000 гривен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.