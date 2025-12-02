Повлияет ли выплата «Зимней поддержки» на субсидии – объяснили в ПФУ
В ПФУ сообщили, что единовременная денежная помощь по программе «Зимняя поддержка» не включается в совокупный доход домохозяйства при расчете жилищной субсидии.
Согласно постановлению Кабмина № 1433, размер этой выплаты не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи, в частности жилищных субсидий.
В совокупный доход, как и ранее, входят зарплата, пенсия, стипендия (кроме социальной для сирот), пособие по безработице, социальные выплаты, денежные переводы из-за границы, дивиденды, доход от аренды земли и продажи имущества.
Как известно, стартовала вторая волна выплат 1000 гривен зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря включительно.
