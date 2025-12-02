  1. В Україні
Чи вплине виплата «Зимової підтримки» на субсидії – пояснили в ПФУ

16:30, 2 грудня 2025
За даними ПФУ, до сукупного доходу сім’ї входять всі ті ж, що і раніше надходження.
В ПФУ повідомили, що одноразова грошова допомога за програмою «Зимова підтримка» не включається до сукупного доходу домогосподарства при розрахунку житлової субсидії.

Згідно з постановою Кабміну № 1433, розмір цієї виплати не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, зокрема житлових субсидій.

До сукупного доходу, як і раніше, входять зарплата, пенсія, стипендія (крім соціальної для сиріт), допомога по безробіттю, соціальні виплати, грошові перекази з-за кордону, дивіденди, дохід від оренди землі та продажу майна.

Як відомо, стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень «Зимової підтримки». Подати заявку можна до 24 грудня включно.

Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

