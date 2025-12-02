Чи вплине виплата «Зимової підтримки» на субсидії – пояснили в ПФУ

За даними ПФУ, до сукупного доходу сім’ї входять всі ті ж, що і раніше надходження.

В ПФУ повідомили, що одноразова грошова допомога за програмою «Зимова підтримка» не включається до сукупного доходу домогосподарства при розрахунку житлової субсидії.

Згідно з постановою Кабміну № 1433, розмір цієї виплати не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, зокрема житлових субсидій.

До сукупного доходу, як і раніше, входять зарплата, пенсія, стипендія (крім соціальної для сиріт), допомога по безробіттю, соціальні виплати, грошові перекази з-за кордону, дивіденди, дохід від оренди землі та продажу майна.

Як відомо, стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень «Зимової підтримки». Подати заявку можна до 24 грудня включно.

