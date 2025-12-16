Упрощенная система для предпринимателей: какие ФЛП могут выбрать 1, 2 или 3 группу

Условия работы на едином налоге, лимиты доходов и виды деятельности, с которыми ФЛП могут или не могут применять упрощённую систему налогообложения.

Государственная налоговая служба разъяснила, при каких условиях физические лица — предприниматели могут работать на упрощенной системе налогообложения и выбрать единый налог 1–3 групп.

Какие группы единого налога существуют

ФЛП, которые выбирают упрощенную систему, делятся на три группы. Каждая из них имеет четкие требования к виду деятельности, количеству работников и годовому доходу.

Первая группа

К первой группе относятся ФЛП, которые:

не имеют наемных работников;

занимаются розничной торговлей на рынках и/или предоставляют бытовые услуги населению;

имеют годовой доход не более 167 минимальных зарплат (расчет — по состоянию на 1 января отчетного года).

Эта группа подходит для самого малого бизнеса — торговли и простых услуг без наемного персонала.

Вторая группа

Ко второй группе могут относиться ФЛП, которые:

предоставляют услуги населению или плательщикам единого налога;

занимаются производством или продажей товаров;

работают в сфере ресторанного хозяйства;

имеют не более 10 наемных работников или работают без них;

получают годовой доход до 834 минимальных зарплат.

Важно: вторая группа недоступна для ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги с недвижимостью, обеспечивают доступ к Интернету, а также занимаются производством, поставкой или продажей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов или камней.

Третья группа

Третья группа является наиболее универсальной. К ней могут относиться ФЛП:

без ограничений по количеству наемных работников;

с годовым доходом до 1 167 минимальных зарплат.

Эту группу обычно выбирают предприниматели с большими оборотами или с командой работников.

Кому запрещено работать на едином налоге

Упрощенная система налогообложения не применяется к ФЛП, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:

организация и проведение азартных игр;

обмен валют;

производство и торговля подакцизными товарами (за отдельными исключениями);

добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней;

финансовое посредничество (кроме страховых агентов и отдельных специалистов);

предоставление почтовых и телекоммуникационных услуг (кроме курьерских);

продажа предметов искусства, антиквариата, организация аукционов;

организация гастрольных мероприятий;

технические испытания, исследования и аудит;

сдача в аренду земельных участков более 0,2 га, жилых помещений более 400 кв. м или нежилых — более 900 кв. м.

Кроме того, плательщиками единого налога не могут быть банки, страховые компании, ломбарды, кредитные союзы, другие финансовые учреждения, регистраторы ценных бумаг, физические лица-нерезиденты, а также ФЛП с налоговой задолженностью (за исключением безнадежного долга, возникшего из-за форс-мажора).

