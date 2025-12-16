Упрощенная система для предпринимателей: какие ФЛП могут выбрать 1, 2 или 3 группу
Государственная налоговая служба разъяснила, при каких условиях физические лица — предприниматели могут работать на упрощенной системе налогообложения и выбрать единый налог 1–3 групп.
Какие группы единого налога существуют
ФЛП, которые выбирают упрощенную систему, делятся на три группы. Каждая из них имеет четкие требования к виду деятельности, количеству работников и годовому доходу.
Первая группа
К первой группе относятся ФЛП, которые:
- не имеют наемных работников;
- занимаются розничной торговлей на рынках и/или предоставляют бытовые услуги населению;
- имеют годовой доход не более 167 минимальных зарплат (расчет — по состоянию на 1 января отчетного года).
Эта группа подходит для самого малого бизнеса — торговли и простых услуг без наемного персонала.
Вторая группа
Ко второй группе могут относиться ФЛП, которые:
- предоставляют услуги населению или плательщикам единого налога;
- занимаются производством или продажей товаров;
- работают в сфере ресторанного хозяйства;
- имеют не более 10 наемных работников или работают без них;
- получают годовой доход до 834 минимальных зарплат.
Важно: вторая группа недоступна для ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги с недвижимостью, обеспечивают доступ к Интернету, а также занимаются производством, поставкой или продажей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов или камней.
Третья группа
Третья группа является наиболее универсальной. К ней могут относиться ФЛП:
- без ограничений по количеству наемных работников;
- с годовым доходом до 1 167 минимальных зарплат.
Эту группу обычно выбирают предприниматели с большими оборотами или с командой работников.
Кому запрещено работать на едином налоге
Упрощенная система налогообложения не применяется к ФЛП, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:
- организация и проведение азартных игр;
- обмен валют;
- производство и торговля подакцизными товарами (за отдельными исключениями);
- добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней;
- финансовое посредничество (кроме страховых агентов и отдельных специалистов);
- предоставление почтовых и телекоммуникационных услуг (кроме курьерских);
- продажа предметов искусства, антиквариата, организация аукционов;
- организация гастрольных мероприятий;
- технические испытания, исследования и аудит;
- сдача в аренду земельных участков более 0,2 га, жилых помещений более 400 кв. м или нежилых — более 900 кв. м.
Кроме того, плательщиками единого налога не могут быть банки, страховые компании, ломбарды, кредитные союзы, другие финансовые учреждения, регистраторы ценных бумаг, физические лица-нерезиденты, а также ФЛП с налоговой задолженностью (за исключением безнадежного долга, возникшего из-за форс-мажора).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.