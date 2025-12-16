  1. В Украине

Упрощенная система для предпринимателей: какие ФЛП могут выбрать 1, 2 или 3 группу

07:18, 16 декабря 2025
Условия работы на едином налоге, лимиты доходов и виды деятельности, с которыми ФЛП могут или не могут применять упрощённую систему налогообложения.
Упрощенная система для предпринимателей: какие ФЛП могут выбрать 1, 2 или 3 группу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба разъяснила, при каких условиях физические лица — предприниматели могут работать на упрощенной системе налогообложения и выбрать единый налог 1–3 групп.

Какие группы единого налога существуют

ФЛП, которые выбирают упрощенную систему, делятся на три группы. Каждая из них имеет четкие требования к виду деятельности, количеству работников и годовому доходу.

Первая группа

К первой группе относятся ФЛП, которые:

  • не имеют наемных работников;
  • занимаются розничной торговлей на рынках и/или предоставляют бытовые услуги населению;
  • имеют годовой доход не более 167 минимальных зарплат (расчет — по состоянию на 1 января отчетного года).

Эта группа подходит для самого малого бизнеса — торговли и простых услуг без наемного персонала.

Вторая группа

Ко второй группе могут относиться ФЛП, которые:

  • предоставляют услуги населению или плательщикам единого налога;
  • занимаются производством или продажей товаров;
  • работают в сфере ресторанного хозяйства;
  • имеют не более 10 наемных работников или работают без них;
  • получают годовой доход до 834 минимальных зарплат.

Важно: вторая группа недоступна для ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги с недвижимостью, обеспечивают доступ к Интернету, а также занимаются производством, поставкой или продажей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов или камней.

Третья группа

Третья группа является наиболее универсальной. К ней могут относиться ФЛП:

  • без ограничений по количеству наемных работников;
  • с годовым доходом до 1 167 минимальных зарплат.

Эту группу обычно выбирают предприниматели с большими оборотами или с командой работников.

Кому запрещено работать на едином налоге

Упрощенная система налогообложения не применяется к ФЛП, которые осуществляют деятельность в следующих сферах:

  • организация и проведение азартных игр;
  • обмен валют;
  • производство и торговля подакцизными товарами (за отдельными исключениями);
  • добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов и камней;
  • финансовое посредничество (кроме страховых агентов и отдельных специалистов);
  • предоставление почтовых и телекоммуникационных услуг (кроме курьерских);
  • продажа предметов искусства, антиквариата, организация аукционов;
  • организация гастрольных мероприятий;
  • технические испытания, исследования и аудит;
  • сдача в аренду земельных участков более 0,2 га, жилых помещений более 400 кв. м или нежилых — более 900 кв. м.

Кроме того, плательщиками единого налога не могут быть банки, страховые компании, ломбарды, кредитные союзы, другие финансовые учреждения, регистраторы ценных бумаг, физические лица-нерезиденты, а также ФЛП с налоговой задолженностью (за исключением безнадежного долга, возникшего из-за форс-мажора).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

предприниматель ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]