  1. В Україні

Спрощена система для підприємців: які ФОП можуть обрати 1, 2 або 3 групу

07:18, 16 грудня 2025
Умови роботи на єдиному податку, ліміти доходів та види діяльності, з якими ФОП можуть або не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.
Державна податкова служба пояснила, за яких умов фізичні особи – підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок 1–3 груп.

Які групи єдиного податку існують

ФОП, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількості працівників і річного доходу.

Перша група

До першої групи належать ФОП, які:

  • не мають найманих працівників;
  • займаються роздрібною торгівлею на ринках та/або надають побутові послуги населенню;
  • мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат (розрахунок — станом на 1 січня звітного року).

Ця група підходить для найменшого бізнесу — торгівлі та простих послуг без найманого персоналу.

Друга група

До другої групи можуть належати ФОП, які:

  • надають послуги населенню або платникам єдиного податку;
  • займаються виробництвом чи продажем товарів;
  • працюють у сфері ресторанного господарства;
  • мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них;
  • отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат.

Важливо: друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до Інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння.

Третя група

Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП:

  • без обмежень щодо кількості найманих працівників;
  • з річним доходом до 1 167 мінімальних зарплат.

Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників.

Кому заборонено працювати на єдиному податку

Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах:

  • організація та проведення азартних ігор;
  • обмін валют;
  • виробництво та торгівля підакцизними товарами (за окремими винятками);
  • видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння;
  • фінансове посередництво (крім страхових агентів та окремих фахівців);
  • надання поштових і телекомунікаційних послуг (окрім кур’єрських);
  • продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів;
  • організація гастрольних заходів;
  • технічні випробування, дослідження та аудит;
  • здача в оренду земельних ділянок понад 0,2 га, житлових приміщень понад 400 кв. м або нежитлових — понад 900 кв. м.

Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом (за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор).

підприємець ФОП

