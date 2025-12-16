Спрощена система для підприємців: які ФОП можуть обрати 1, 2 або 3 групу
Державна податкова служба пояснила, за яких умов фізичні особи – підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок 1–3 груп.
Які групи єдиного податку існують
ФОП, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількості працівників і річного доходу.
Перша група
До першої групи належать ФОП, які:
- не мають найманих працівників;
- займаються роздрібною торгівлею на ринках та/або надають побутові послуги населенню;
- мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат (розрахунок — станом на 1 січня звітного року).
Ця група підходить для найменшого бізнесу — торгівлі та простих послуг без найманого персоналу.
Друга група
До другої групи можуть належати ФОП, які:
- надають послуги населенню або платникам єдиного податку;
- займаються виробництвом чи продажем товарів;
- працюють у сфері ресторанного господарства;
- мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них;
- отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат.
Важливо: друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до Інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння.
Третя група
Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП:
- без обмежень щодо кількості найманих працівників;
- з річним доходом до 1 167 мінімальних зарплат.
Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників.
Кому заборонено працювати на єдиному податку
Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах:
- організація та проведення азартних ігор;
- обмін валют;
- виробництво та торгівля підакцизними товарами (за окремими винятками);
- видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння;
- фінансове посередництво (крім страхових агентів та окремих фахівців);
- надання поштових і телекомунікаційних послуг (окрім кур’єрських);
- продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів;
- організація гастрольних заходів;
- технічні випробування, дослідження та аудит;
- здача в оренду земельних ділянок понад 0,2 га, житлових приміщень понад 400 кв. м або нежитлових — понад 900 кв. м.
Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом (за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор).
