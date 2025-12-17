  1. В Украине
В Украине на законодательном уровне урегулируют объявление минуты молчания через систему оповещения

16:15, 17 декабря 2025
Верховная Рада поддержала законопроект 14144.
Фото: Общественное/Евгений Гертнер
В Украине будут созданы технические условия и стандарты, по которым может проводиться общенациональная минута молчания с использованием системы оповещения на местном уровне.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект 14144, который призван устранить технические препятствия и официально разрешить городам и громадам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания — ежедневно в 9 часов утра.

Вице-спикер Елена Кондратюк, которая является инициатором документа, указала, что это также законопроект Ирины Цибух, Героя Украины посмертно, госпитальерки, с которой началось переосмысление культуры памяти и чествования погибших. Также это законопроект и Екатерины Даценко и ее коллег из ОО «Почти», которые ежедневно в 9 часов утра стоят на перекрестках дорог и призывают посвятить минуту тем, кто погиб.

Документом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа» и Кодекс гражданской защиты Украины, которыми, в частности, предусмотреть, что:

  • общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, проводится ежедневно в 9 часов 00 минут;
  • органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивают информирование о начале и завершении общенациональной минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые относятся к сфере их управления;
  • объявление общенациональной минуты молчания осуществляется через медиа (средства массовой информации) независимо от формы собственности, системы оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

