В Україні на законодавчому рівні врегулюють оголошення хвилини мовчання через систему оповіщення

16:15, 17 грудня 2025
Верховна Рада підтримала законопроєкт 14144.
В Україні на законодавчому рівні врегулюють оголошення хвилини мовчання через систему оповіщення
Фото: Суспільне/Євген Гертнер
В Україні будуть створені технічні умови та стандарти за якими може відбуватися загальнонаціональна хвилини мовчання з використанням системи оповіщення на місцевому рівні.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 14144, який покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання — щоденно о 9-й ранку.

Віцеспікерка Олена Кондратюк, яка є ініціаторкою документу, вказала, що це також законопроєкт Ірини Цибух, Героїні України посмертно, госпітальєрки, з якої розпочалося переосмислення культури пам’яті та вшанування загиблих. Також це законопроєкт і Катерини Даценко та її колег із ГО «Вшануй», які щодня о 9-й ранку стоять на перехрестях доріг та закликають присвятити хвилину тим, хто загинув.

Документом пропонується внести зміни до Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» та Кодексу цивільного захисту України, якими, зокрема, передбачити, що:

  • загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління;
  • оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

