Кабмин изменил правила компенсации учреждениям, бесплатно размещающим ВПЛ
21:36, 24 декабря 2025
Правительство поддержало постановление Минсоцполитики, которое совершенствует оплату коммунальных услуг и топлива для временного проживания ВПЛ.
Фото: armyinform
Правительство приняло решение усовершенствовать выплаты компенсаций учреждениям, предприятиям и организациям, которые бесплатно временно размещают ВПЛ. Компенсация предусматривает оплату коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и печного топлива.
Ключевые изменения, по данным Минсоцполитики:
- Вводится механизм компенсации для учреждений, размещающих внутренне перемещенных лиц, даже если они еще не получили статус ВПЛ.
- Срок предоставления временной компенсации — до двух месяцев с даты подачи заявления, на период, необходимый для восстановления утраченных документов.
- Компенсация будет осуществляться за фактическое количество дней пребывания ВПЛ, что позволяет точнее рассчитать размер выплат.
- Упрощается порядок подтверждения расходов — достаточно чеков и квитанций без обязательных запросов к управляющим и исполнителям ЖКП.
- Расчет социальной нормы жилья увеличивается с 13,65 кв. м до 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека.
По оценке Минсоцполитики, принятые изменения создают гибкий механизм поддержки ВПЛ в кризисных ситуациях и обеспечивают непрерывность оказания помощи.
