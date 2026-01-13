  1. В Украине

Верховная Рада провалила голосование за назначение Дениса Шмыгаля главой Минэнерго

16:43, 13 января 2026
Верховная Рада не поддержала назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики.
Верховная Рада провалила голосование за назначение Дениса Шмыгаля главой Минэнерго
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Позже парламент провалил голосование за назначение Дениса Шмыгаля Первым вице-премьер-министром - Министром энергетики Украины. За решение проголосовало всего 210 депутатов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Позже Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Также отметим, что Верховная Рада 19 ноября проголосовала за освобождение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

