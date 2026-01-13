Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля очільником Міненерго

Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Згодом парламент провалив голосування за призначення Дениса Шмигаля Першим віцепрем’єр-міністром — Міністром енергетики України. За рішення проголосувало лише 210 депутатів.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Згодом Верховна Рада отримала заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Також зазначимо, що Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

