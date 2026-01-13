  1. В Україні

Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля очільником Міненерго

16:43, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада не підтримала призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики.
Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля очільником Міненерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згодом парламент провалив голосування за призначення Дениса Шмигаля Першим віцепрем’єр-міністром — Міністром енергетики України. За рішення проголосувало лише 210 депутатів.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Згодом Верховна Рада отримала заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Також зазначимо, що Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України уряд енергетика призначення Денис Шмигаль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]