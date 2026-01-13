В Киеве возобновят графики отключений света сразу после завершения аварийных работ, — Минэнерго

В Минэнерго заявили, что возвращение к прогнозируемым графикам отключений электроэнергии произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ.

Министерство энергетики Украины сообщило, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что вынудило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на морозы и обстрелы, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.

«Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям — хотя и жестким графикам — состоится сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту», — говорится в заявлении.

