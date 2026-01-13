  1. В Украине

В Киеве возобновят графики отключений света сразу после завершения аварийных работ, — Минэнерго

16:45, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минэнерго заявили, что возвращение к прогнозируемым графикам отключений электроэнергии произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ.
В Киеве возобновят графики отключений света сразу после завершения аварийных работ, — Минэнерго
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики Украины сообщило, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что вынудило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на морозы и обстрелы, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и стабилизировать систему.

«Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям — хотя и жестким графикам — состоится сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]