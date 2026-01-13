У Києві відновлять графіки відключень світла одразу після завершення аварійних робіт, — Міненерго

У Міненерго заявили, що повернення до прогнозованих графіків відключення світла відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт.

Фото: tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство енергетики України повідомило, що ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки й негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві й низці інших областей.

У відомстві підкреслили, що попри морози та обстріли, енергетики працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему.

«Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.