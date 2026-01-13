У Києві відновлять графіки відключень світла одразу після завершення аварійних робіт, — Міненерго
Міністерство енергетики України повідомило, що ситуація в енергосистемі залишається складною через нові ворожі атаки й негоду, що змусило тимчасово скасувати графіки та перейти до аварійних обмежень у Києві й низці інших областей.
У відомстві підкреслили, що попри морози та обстріли, енергетики працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему.
«Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину», - йдеться у заяві.
