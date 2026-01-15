В военной части разоблачили схему с «бумажными» FPV-дронами на 47 млн ​​грн

Фактические поставки беспилотников в воинскую часть не осуществлялись, отмечают в ОГП.

В Донецкой области Государственное бюро расследований раскрыло масштабную коррупционную схему при закупке дронов для нужд Вооруженных сил Украины. По данным следствия, к хищению бюджетных средств были причастны военнослужащие одной из воинских частей.

Как сообщили в ГБР, правоохранители задержали пятерых участников преступной группы, которую возглавлял командир воинской части. Отмечается, что государство понесло убытки на сумму более 47 миллионов гривен.

В Офисе Генпрокурора указали, что по данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, к которой привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, прием имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, обеспечивавшее взаимодействие с поставщиками.

«В течение апреля–декабря 2024 года участники преступной организации заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. Фактическая поставка беспилотников в воинскую часть не осуществлялась, а часть оптического оборудования была заменена изделиями, которые не соответствовали заявленным техническим характеристикам», — отметили в ОГП.

При этом, по информации правоохранителей, должностные лица оформляли документы о выполнении договоров без реальной поставки имущества, внося в них недостоверные сведения, на основании чего осуществлялось перечисление бюджетных средств.

В настоящее время в отношении пяти участников избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

