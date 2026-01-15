У військовій частині викрили схему з «паперовими» FPV-дронами на 47 млн грн

Фактичне постачання безпілотників до військової частини не здійснювалося, зазначають в ОГП.

Фото: ДБР

На Донеччині Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему під час закупівлі дронів для потреб Збройних сил України. За даними слідства, до розкрадання бюджетних коштів були причетні військовослужбовці однієї з військових частин.

Як повідомили в ДБР, правоохоронці затримали п’ятьох учасників злочинної групи, яку очолював командир військової частини. Зазначається, що держава зазнала збитків на понад 47 мільйонів гривень.

У Офісі Генпрокурора вказали, що за даними слідства, у 2024 році колишній командир військової частини створив стійку ієрархічну структуру, до якої залучив діючих військовослужбовців, відповідальних за планування закупівель, приймання майна та оформлення документації, а також цивільну особу, яка забезпечувала взаємодію з постачальниками.

«Упродовж квітня–грудня 2024 року учасники злочинної організації уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів та оптичного обладнання. Фактичне постачання безпілотників до військової частини не здійснювалося, а частину оптичного обладнання було замінено на вироби, що не відповідали заявленим технічним характеристикам», - зазначили в ОГП.

При цьому, за інформацією правоохоронців, службові особи оформлювали документи про виконання договорів без реальної поставки майна, вносячи до них недостовірні відомості, на підставі чого здійснювалося перерахування бюджетних коштів.

Наразі відносно пʼятьох учасників запобіжні заходи у виді тримання під вартою, без визначення суми застави.

