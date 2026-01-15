Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры — мэр Харькова Терехов

На месте удара работают аварийные службы и профильные специалисты.

Войска РФ 15 января разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и сохранить управляемость ситуации», — сказал он.

Он подчеркнул, что город готовился к различным сценариям и сейчас действует четко и ответственно.

