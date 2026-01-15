Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури — мер Харкова Терехов

На місці удару працюють аварійні служби та профільні фахівці.

Війська РФ 15 січня зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації», - сказав він.

Він підкреслив, що місто готувалося до різних сценаріїв, і зараз діє чітко та відповідально.

