Минюст: Украина демонстрирует прогресс в выполнении решений ЕСПЧ — 97 дел закрыто в 2025 году

В Минюсте отметили, что даже в условиях войны Украина демонстрирует существенный прогресс в выполнении международных обязательств в сфере защиты прав человека.

Комитет министров Совета Европы прекратил надзор за выполнением 97 решений Европейского суда по правам человека по делам против Украины — это на 44,8% больше, чем в 2022 году. Среди них — 11 руководящих дел, касающихся системных проблем в сфере прав человека. Об этом сообщил Минюст.

«Итоги работы за 2025 год подвела Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко. Результаты свидетельствуют о существенном прогрессе Украины в выполнении международных обязательств в сфере защиты прав человека даже в условиях войны», — заявили в Минюсте.

Закрытие дел: ключевые показатели

Согласно информации, предоставленной Правительством Украины, в 2025 году Комитет министров Совета Европы прекратил надзор за выполнением 97 решений ЕСПЧ по делам против Украины. Количество закрытых дел увеличилось на 29,3% по сравнению с 2023–2024 годами и на 44,8% — по сравнению с 2022 годом. Такая динамика подтверждает последовательную работу государства по устранению системных проблем в сфере прав человека.

Особо важным достижением стало закрытие 11 руководящих дел — решений, которые выявляют структурные проблемы и требуют комплексных общих мер. Их выполнение имеет ключевое значение для предотвращения массовых нарушений в будущем.

Судебная реформа: дело «Александр Волков против Украины»

Среди наиболее знаковых результатов — закрытие дела «Александр Волков против Украины», которое находилось под надзором Комитета министров с 2013 года. Комитет отметил существенный прогресс, достигнутый благодаря масштабной судебной реформе.

В частности, создание и функционирование органов, задействованных в назначении судей и дисциплинарных производствах, включая Высший совет правосудия, Службу дисциплинарной инспекции и Высшую квалификационную комиссию судей, позволили отреагировать на многие проблемы, выявленные ЕСПЧ.

Реформа системы пожизненного лишения свободы

Важным шагом стало также закрытие дела «Петухов против Украины № 2», которое находилось под надзором с 2019 года. После принятия законов № 2689-IX и 2690-IX от 6 ноября 2022 года была внедрена комплексная правовая реформа, установившая механизм пересмотра пожизненных приговоров в соответствии с Конвенцией.

Новая система предусматривает возможность подачи ходатайства о замене пожизненного лишения свободы на срочное наказание после отбытия не менее 15 лет лишения свободы, а также право на повторное обращение в случае отказа. Эффективность реформы подтверждена выводами ЕСПЧ в решениях 2025 года по делам «Медведь против Украины» и «Коваленко и другие против Украины».

Избирательное законодательство и таможенное регулирование

Дело «Белоцерковская против Украины», находившееся под надзором с 2022 года, было закрыто после вступления в силу нового Избирательного кодекса Украины. Документ отменил мажоритарную избирательную систему и ввел пропорциональную. Кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации кандидатов и четкие процедуры устранения недостатков в поданных документах.

Прогресс достигнут и в сфере таможенного регулирования. В деле «Краева против Украины» Конституционный Суд в июле 2023 года признал неконституционными положения Таможенного кодекса о наложении штрафа в размере стоимости импортируемых товаров и обязательном характере таких штрафов. Измененное законодательство предоставило национальным судам право выбирать санкцию в пределах, установленных Кодексом.

Результаты рассмотрения новых дел в 2025 году

В течение 2025 года Европейский суд вынес 164 решения по делам против Украины, объединив 569 заявлений. В 131 решении суд установил нарушения положений Конвенции и присудил заявителям выплату компенсации, в 12 — констатировал нарушение без назначения компенсации, а в 4 — установил отсутствие нарушений.

Еще 36 дел были признаны неприемлемыми. Среди них — дело бывшего народного депутата о проведении негласных следственных действий со стороны НАБУ, дело «Ряшенцева и другие против Украины» по жалобам на якобы обстрелы ВСУ оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, поданным адвокатами из Москвы, а также дело по жалобам на конкурс на должности судей Кассационного административного суда.

В трех делах Европейский суд не установил нарушений, в частности в деле «Басюк и другие против Украины» относительно задержки выплаты заработной платы работникам Донецкой железной дороги из-за форс-мажорных обстоятельств, а именно прекращения деятельности предприятия вследствие оккупации территории.

Кроме того, по 45 заявлениям суд признал часть жалоб неприемлемыми либо установил отсутствие нарушений после получения позиции Правительства Украины. В 21 деле, охватывавшем 97 заявлений, дела были исключены из реестра из-за нарушения заявителями сроков подачи комментариев.

Экспертная работа по предупреждению нарушений

В течение 2025 года была проведена юридическая экспертиза на соответствие положениям Конвенции около 7000 проектов актов. Среди них — 5030 проектов законов Украины, актов Кабинета Министров и Президента Украины, а также 1913 нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти.

По результатам экспертизы с целью предупреждения нарушений Конвенции было предоставлено 79 выводов о несоответствии положений Конвенции, к 142 документам высказаны предостережения, а к 6 ведомственным нормативно-правовым актам даны выводы о необходимости доработки. Также рассмотрено и предоставлен ответ на 177 обращений различных субъектов, включая письма судей Конституционного Суда Украины, народных депутатов и комитетов Верховной Рады.

Работа над длительными системными проблемами

В 2025 году продолжалась работа по решению длительных системных проблем, в частности относительно неисполнения решений национальных судов, жестокого обращения представителей государства с заявителями, незаконного и чрезмерно длительного содержания под стражей, чрезмерной продолжительности судебных производств в Украине.

«Все решения ЕСПЧ системно доводились до сведения соответствующих органов власти. В течение года готовились ежеквартальные представления Кабинету Министров Украины, аналитические обзоры для Верховного суда и предложения для учета в законодательной работе.

Достигнутые результаты подтверждают последовательную и системную работу Украины по выполнению решений ЕСПЧ и внедрению европейских стандартов защиты прав человека даже в условиях полномасштабной войны», — добавили в Минюсте.

