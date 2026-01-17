  1. В Украине

Распределение дронов в ВСУ оцифровали: подразделения будут получать БПЛА в течение суток

07:36, 17 января 2026
По словам главы Минобороны, автоматизированная система сократила путь дрона от склада до военных в три раза и устранила проблемы ручной логистики.
Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске полностью автоматизированного распределения беспилотников между подразделениями ВСУ. По его словам, оцифровка процесса позволила сократить путь дрона от поступления на склад до получения военными в 2-3 раза — примерно до одного дня.

По словам министра, быстрая логистика средств поражения врага является одним из ключевых факторов эффективности подразделений на поле боя. Ранее «ручное» распределение дронов между частями приводило к дублированию заявок, медленной выдаче, ошибкам из-за человеческого фактора и использованию неактуальных данных. Из-за этого военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БПЛА.

Федоров отметил, что внедренная автоматизация позволяет получать качественные данные в единой системе. В частности, она позволяет видеть заявки подразделений в реальном времени, знать актуальное количество дронов на складах, формировать наряды на выдачу за считанные минуты, а также планировать поставки без задержек и дублирования.

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP и охватывает всю цепочку поставок — от закупки до передачи БПЛА непосредственно в воинскую часть.

По словам министра, для военных это означает более быструю поставку и более точное планирование, а для государства — прозрачный контроль поставок.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

