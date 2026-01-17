Розподіл дронів у ЗСУ оцифрували: підрозділи отримуватимуть БпЛА протягом доби

За словами очільника Міноборони, автоматизована система скоротила шлях дрона від складу до військових втричі та усунула проблеми ручної логістики.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск повністю автоматизованого розподілу безпілотників між підрозділами ЗСУ. За його словами, оцифрування процесу дозволило скоротити шлях дрона від надходження на склад до отримання військовими у 2-3 рази — приблизно до одного дня.

За словами міністра, швидка логістика засобів ураження ворога є одним із ключових чинників ефективності підрозділів на полі бою. Раніше «ручний» розподіл дронів між частинами призводив до дублювання заявок, повільної видачі, помилок через людський фактор та використання неактуальних даних. Через це військові не мали змоги планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА.

Федоров зазначив, що запроваджена автоматизація дає змогу отримувати якісні дані в єдиній системі. Зокрема, вона дозволяє бачити заявки підрозділів у реальному часі, знати актуальну кількість дронів на складах, формувати наряди на видачу за лічені хвилини, а також планувати постачання без затримок і дублювання.

Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP та охоплює весь ланцюг постачання — від закупівлі до передання БпЛА безпосередньо у військову частину.

За словами міністра, для військових це означає швидше постачання й точніше планування, а для держави — прозорий контроль поставок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.