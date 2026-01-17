  1. В Україні

Розподіл дронів у ЗСУ оцифрували: підрозділи отримуватимуть БпЛА протягом доби

07:36, 17 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами очільника Міноборони, автоматизована система скоротила шлях дрона від складу до військових втричі та усунула проблеми ручної логістики.
Розподіл дронів у ЗСУ оцифрували: підрозділи отримуватимуть БпЛА протягом доби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск повністю автоматизованого розподілу безпілотників між підрозділами ЗСУ. За його словами, оцифрування процесу дозволило скоротити шлях дрона від надходження на склад до отримання військовими у 2-3 рази — приблизно до одного дня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, швидка логістика засобів ураження ворога є одним із ключових чинників ефективності підрозділів на полі бою. Раніше «ручний» розподіл дронів між частинами призводив до дублювання заявок, повільної видачі, помилок через людський фактор та використання неактуальних даних. Через це військові не мали змоги планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА.

Федоров зазначив, що запроваджена автоматизація дає змогу отримувати якісні дані в єдиній системі. Зокрема, вона дозволяє бачити заявки підрозділів у реальному часі, знати актуальну кількість дронів на складах, формувати наряди на видачу за лічені хвилини, а також планувати постачання без затримок і дублювання.

Автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP та охоплює весь ланцюг постачання — від закупівлі до передання БпЛА безпосередньо у військову частину.

За словами міністра, для військових це означає швидше постачання й точніше планування, а для держави — прозорий контроль поставок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЗСУ Міноборони Михайло Федоров дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квартира на правовій паузі: як строки і дублікат виконавчого листа зупинили стягнення з боржників

Апеляційна інстанція нагадала, що без дотримання процедури навіть законне рішення не виконується.

Верховний Суд розмежував матеріальну та процесуальну добру совість та визначив наслідки зловживання ними

КЦС ВС розповів де проходить межа між добросовісністю та зловживанням процесуальними правами.

За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]