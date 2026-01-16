На вокзалах станет больше Пунктов несокрушимости — что известно

На вокзалах уже приступили к круглосуточной работе 97 опорных Пунктов несокрушимости.

На железнодорожных вокзалах в разных регионах Украины уже функционируют 97 Пунктов несокрушимости, которые работают в круглосуточном режиме и открыты для всех, кто нуждается в помощи. В этих пространствах можно согреться, отдохнуть после дороги, подзарядить мобильные телефоны и другие устройства. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Каждый пункт обеспечен резервным питанием, стабильной связью, водой и всем необходимым для длительного пребывания. Посетителей также угощают горячим чаем.

Кроме того, на 40 вокзалах созданы отдельные зоны для семей с детьми. Они оснащены местами для кормления и ухода за младенцами, комфортными зонами ожидания, а также материалами для детского досуга — раскрасками, наборами для творчества и настольными играми.

«Здесь можно согреться, передохнуть, подзарядить телефон и гаджеты, выпить горячего чая. Все пункты имеют резервное питание, стабильную связь, воду и базовые условия для длительного пребывания», — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Как стало известно, в ближайшее время откроются еще 50 Пунктов несокрушимости на меньших вокзалах и станциях, в частности в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях.

С начала зимы Пунктами несокрушимости на вокзалах воспользовались почти 360 тысяч человек, отметили в Министерстве.

«Параллельно работают и „Вагоны несокрушимости“ — мобильные пункты помощи. Они уже приняли тысячи людей в Броварах, Фастове, Борисполе и Василькове. В ближайшее время такие вагоны появятся в Ирпене, Буче, Вишневом, Боярке и Бородянке.

Запланирована отправка в другие регионы. Отрабатываем этот вопрос с местными властями», — добавляет Кулеба.

«Вагоны незламности» поедут в польский Холм, где из-за реконструкции вокзала и непогоды пассажиры вынуждены ждать рейсы под открытым небом.

Кроме того, в Киевской области собираются развернуть работу Food Train — специального поезда для обеспечения людей горячим питанием.

Ранее мы писали, какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно.

Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня начинают работать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.

Также сообщается, что дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не выключали свет.

