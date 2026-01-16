На вокзалах побільшає Пунктів незламності — що відомо

На вокзалах вже розпочали цілодобову роботу 97 опорних Пунктів незламності.

На залізничних вокзалах у різних регіонах України вже функціонують 97 Пунктів незламності, які працюють у цілодобовому режимі та відкриті для всіх, хто потребує допомоги. У цих просторах можна зігрітися, відпочити після дороги, підзарядити мобільні телефони й інші пристрої. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Кожен пункт забезпечений резервним живленням, стабільним зв’язком, водою та всім необхідним для тривалого перебування. Відвідувачів також пригощають гарячим чаєм.

Крім того, на 40 вокзалах створено окремі зони для родин із дітьми. Вони оснащені місцями для годування й догляду за немовлятами, комфортними зонами очікування, а також матеріалами для дозвілля дітей — розмальовками, наборами для творчості та настільними іграми.

"Тут можна зігрітися, перепочити, підзарядити телефон і гаджети, випити гарячого чаю. Усі пункти мають резервне живлення, стабільний зв’язок, воду та базові умови для тривалого перебування", – повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Як стало відомо, найближчим часом відкриються ще 50 Пунктів незламності на менших вокзалах і станціях, зокрема на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині.

Від початку зими Пунктами незламності на вокзалах скористалися майже 360 тисяч людей, зазначили у Міністерстві.

"Паралельно працюють і "Вагони незламності" – мобільні пункти допомоги. Вони вже прийняли тисячі людей у Броварах, Фастові, Борисполі та Василькові. Найближчим часом такі вагони зʼявляться в Ірпені, Бучі, Вишневому, Боярці та Бородянці.

Запланована відправка в інші регіони. Відпрацьовуємо це питання з місцевою владою", – додає Кулеба.

"Вагони незламності" поїдуть до польського Холма, де через реконструкцію вокзалу та негоду пасажири змушені чекати рейси просто неба.

Крім того, на Київщині збираються розгорнути роботу Food Train — спеціального потяга для забезпечення людей гарячим харчуванням.

