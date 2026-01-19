Минимальная зарплата, проверки и контракты: главные трудовые изменения в 2026 году

С начала 2026 года растет минимальная зарплата, возвращаются внеплановые проверки Гоструда и действуют новые правила по моббингу.

Фото: rv.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила об изменениях в трудовом законодательстве, вызванных войной, экономическими и социальными вызовами. В 2025-начале 2026 годов произошли как тактические корректировки, так и подготовка к системной реформе.

Часть 1. Обновление Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»

До 14 июня 2025 года действовал базовый Закон от 15 марта 2022 года № 2136-IX, который устанавливал особый режим трудовых отношений во время военного положения и позволял применять чрезвычайные механизмы (например, перевод на другую работу без согласия работника при необходимости, усиленная защита от увольнения в определенных случаях) .

С 14 июня 2025 года вступили в силу изменения, внесенные Законом № 4412-IX от 1 мая 2025 года:

Защита работников в зоне активных боевых действий — запрещено увольнять за прогул из-за отсутствия, если рабочее место расположено в такой зоне. Это время не оплачивается и не засчитывается в стаж для основного отпуска. Ранее специальных защитных норм не было.

Обязанность поддерживать контакт — работник и работодатель обязаны быть на связи и сообщать об изменениях контактных данных не позднее чем за 10 календарных дней. В случае потери связи достаточно отправить сообщение на последние известные контакты. Ранее таких четких требований не было.

Приостановление действия трудового договора — введен максимальный срок до 90 календарных дней (инициируется любой стороной, может продлеваться по соглашению до завершения или отмены военного положения). По истечении срока стороны обязаны либо возобновить работу, либо расторгнуть договор. Работодатель уведомляет работника за 14 дней до возобновления. Ранее четких ограничений по срокам не существовало.

Часть 2. Адаптация к современным потребностям (2025-2026 годы)

Минимальная заработная плата — с 1 января 2026 года выросла с 8000 грн до 8647 грн (почасовая — 52 грн) в соответствии с Законом о Государственном бюджете на 2026 год.

Трудоустройство лиц с инвалидностью — с 1 января 2026 года действует Закон № 4219-IX: вместо административных штрафов за несоблюдение квот введен целевой взнос; установлены четкие критерии зачисления работника в квоту (основное место работы, зарплата не ниже минимальной, нормальный или адаптированный режим); обязательные квартальные отчеты. Ранее действовали квоты с административными санкциями.

Сроки для судебных исков — в 2025 году Конституционный Суд признал неконституционным трехмесячный срок для обращения в суд по взысканию зарплаты и других выплат (ч. 1 ст. 233 КЗоТ). Ранее срок ограничивался 3 месяцами.

Проверки Гоструда во время военного положения — с 1 октября 2025 года восстановлено право на внеплановые проверки по мобингу (травлению); проверки не проводятся одновременно с другими. Тематика: соблюдение норм Закона о трудовых отношениях в условиях военного положения, выявление неоформленных отношений, мобинг и законность прекращения договоров.

Часть 3. Системная реформа — проект нового Трудового кодекса Украины

7 января 2026 года Правительство приняло проект нового Трудового кодекса, который должен заменить КЗоТ 1971 года. Документ готовился более двух лет Минэкономики совместно с бизнесом, профсоюзами, учеными и международными партнерами.

Ключевые нововведения проекта:

Определены 8 четких признаков трудовых отношений для уменьшения правовой неопределенности и детенизации рынка труда (предварительная оценка — 43 млрд грн в год).

Увеличено количество типов трудовых договоров с 6 до 9, урегулированы современные форматы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время; возможность заключать несколько типов договоров одновременно.

Цифровизация — электронные документы приравнены к бумажным.

Прозрачный механизм определения минимальной зарплаты (месячной и почасовой) как процента от средней, согласованный со стандартами ЕС.

Гибкие режимы для родителей — расширены права на отпуск по уходу за ребенком (по два месяца для матери и отца), закреплено право на дистанционную/надомную работу.

Реформа инспекции труда — риск-ориентированный подход к проверкам.

Больше возможностей для молодежи — введен ученический трудовой договор для совмещения учебы и первой работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.