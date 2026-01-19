Мінімальна зарплата, перевірки й контракти – головні трудові зміни у 2026 році

З початку 2026 року зростає мінімальна зарплата, повертаються позапланові перевірки Держпраці та діють нові правила щодо мобінгу.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала про зміни у трудовому законодавстві, спричинених війною, економічними та соціальними викликами. У 2025-на початку 2026 років відбулися як тактичні коригування, так і підготовка до системної реформи.

Частина 1. Оновлення Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

До 14 червня 2025 року діяв базовий Закон від 15 березня 2022 року № 2136-IX, який встановлював особливий режим трудових відносин під час воєнного стану та дозволяв застосовувати надзвичайні механізми (наприклад, переведення на іншу роботу без згоди працівника за потреби, посилений захист від звільнення в певних випадках).

З 14 червня 2025 року набули чинності зміни, внесені Законом № 4412-IX від 1 травня 2025 року:

Захист працівників у зоні активних бойових дій — заборонено звільняти за прогул через відсутність, якщо робоче місце розташоване в такій зоні. Цей час не оплачується і не зараховується до стажу для основної відпустки. Раніше спеціальних захисних норм не було.

Обов’язок підтримувати контакт — працівник і роботодавець зобов’язані бути на зв’язку та повідомляти про зміни контактних даних не пізніше ніж за 10 календарних днів. У разі втрати зв’язку достатньо надіслати повідомлення на останні відомі контакти. Раніше таких чітких вимог не було.

Призупинення дії трудового договору — запроваджено максимальний строк до 90 календарних днів (ініціюється будь-якою стороною, може продовжуватися за згодою до завершення або скасування воєнного стану). Після закінчення строку сторони зобов’язані або відновити роботу, або припинити договір. Роботодавець повідомляє працівника за 14 днів до відновлення. Раніше чітких обмежень за термінами не існувало.

Частина 2. Адаптація до сучасних потреб (2025-2026 роки)

Мінімальна заробітна плата — з 1 січня 2026 року зросла з 8000 грн до 8647 грн (погодинна — 52 грн) відповідно до Закону про Державний бюджет на 2026 рік.

Працевлаштування осіб з інвалідністю — з 1 січня 2026 року діє Закон № 4219-IX: замість адміністративних штрафів за недотримання квот запроваджено цільовий внесок; встановлено чіткі критерії зарахування працівника до квоти (основне місце роботи, зарплата не нижче мінімальної, нормальний або адаптований режим); обов’язкові квартальні звіти. Раніше діяли квоти з адміністративними санкціями.

Строки для судових позовів — у 2025 році Конституційний Суд визнав неконституційним тримісячний строк для звернення до суду щодо стягнення зарплати та інших виплат (ч. 1 ст. 233 КЗпП). Раніше строк обмежувався 3 місяцями.

Перевірки Держпраці під час воєнного стану — з 1 жовтня 2025 року відновлено право на позапланові перевірки щодо мобінгу (цькування); перевірки не проводяться одночасно з іншими. Тематика: дотримання норм Закону про трудові відносини в умовах воєнного стану, виявлення неоформлених відносин, мобінг та законність припинення договорів.

Частина 3. Системна реформа — проєкт нового Трудового кодексу України

7 січня 2026 року Уряд ухвалив проєкт нового Трудового кодексу, який має замінити КЗпП 1971 року. Документ готувався понад два роки Мінекономіки разом з бізнесом, профспілками, науковцями та міжнародними партнерами.

Ключові новації проєкту:

Визначено 8 чітких ознак трудових відносин для зменшення правової невизначеності та детінізації ринку праці (попередня оцінка — 43 млрд грн на рік).

Збільшено кількість типів трудових договорів з 6 до 9, врегульовано сучасні формати: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час; можливість укладати кілька типів договорів одночасно.

Цифровізація — електронні документи прирівняно до паперових.

Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати (місячної та погодинної) як відсоток від середньої, узгоджений зі стандартами ЄС.

Гнучкі режими для батьків — розширено права на відпустку для догляду за дитиною (по два місяці для матері та батька), фіксація права на дистанційну/надомну роботу.

Реформа інспекції праці — ризик-орієнтований підхід до перевірок.

Більше можливостей для молоді — запроваджено учнівський трудовий договір для поєднання навчання та першої роботи.

