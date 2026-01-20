В Киеве с 1 февраля планируют открыть Gulliver

Полноценное открытие торгово-офисного комплекса Gulliver в Киеве запланировано на 1 февраля.

Фото: ucsc.org.ua

В администрации комплекса сообщили, что в торгово-офисном комплексе Gulliver завершаются все необходимые работы, которые должны обеспечить восстановление полноценной работы объекта.

В сообщении для арендаторов и посетителей отмечается, что открытие ТОК Gulliver запланировано на 1 февраля, после завершения всех подготовительных и технических мероприятий.

Напомним, что с конца октября 2025 года торгово-офисный комплекс Gulliver был закрыт — не работала торговая часть и часть офисных помещений. Впоследствии с 12 декабря для посетителей открыли первый и минус первый этажи комплекса, где возобновили работу большинство магазинов. А с 15 декабря заработал супермаркет «Сильпо».

