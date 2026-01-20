  1. В Украине

В Киеве с 1 февраля планируют открыть Gulliver

07:54, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полноценное открытие торгово-офисного комплекса Gulliver в Киеве запланировано на 1 февраля.
В Киеве с 1 февраля планируют открыть Gulliver
Фото: ucsc.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В администрации комплекса сообщили, что в торгово-офисном комплексе Gulliver завершаются все необходимые работы, которые должны обеспечить восстановление полноценной работы объекта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В сообщении для арендаторов и посетителей отмечается, что открытие ТОК Gulliver запланировано на 1 февраля, после завершения всех подготовительных и технических мероприятий.

Напомним, что с конца октября 2025 года торгово-офисный комплекс Gulliver был закрыт — не работала торговая часть и часть офисных помещений. Впоследствии с 12 декабря для посетителей открыли первый и минус первый этажи комплекса, где возобновили работу большинство магазинов. А с 15 декабря заработал супермаркет «Сильпо».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Финансовая помощь и социальные гарантии: что предлагают изменить для гражданских, освобожденных из плена

Для семей лиц, которые были лишены свободы из-за войны, могут ввести дополнительные социальные гарантии.

Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Парламентские комитеты поддержали присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию

Украина приближается к европейскому правовому пространству, присоединяясь к Конвенции, которая запрещает дискриминацию в доступе к правосудию по признаку гражданства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]