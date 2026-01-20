У Києві з 1 лютого планують відкрити Gulliver

Повноцінне відкриття торговельно-офісного комплексу Gulliver у Києві заплановане на 1 лютого.

Фото: ucsc.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У адміністрації комплексу повідомили, що у торговельно-офісному комплексі Gulliver завершуються всі необхідні роботи, які мають забезпечити відновлення повноцінної роботи об’єкта.

У повідомленні для орендарів та відвідувачів зазначається, що відкриття ТОК Gulliver заплановане на 1 лютого, після завершення всіх підготовчих та технічних заходів.

Нагадаємо, що з кінця жовтня 2025 року торговельно-офісний комплекс Gulliver був закритий — не працювала торгова частина та частина офісних приміщень. Згодом з 12 грудня для відвідувачів відкрили перший та мінус перший поверхи комплексу, де відновили роботу більшість магазинів. А з 15 грудня запрацював супермаркет «Сільпо».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.