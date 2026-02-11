  1. В Украине

Как будут отключать свет в Киевской области 12 февраля — ДТЭК опубликовал графики

22:48, 11 февраля 2026
В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.
В четверг, 12 февраля, в Киевской области будут отключать свет — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 12 февраля

 

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 12 февраля.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Киев электроэнергия отключение света графики отключений света

