  1. В Украине

Золотые слитки под одеждой: на Буковине остановили вывоз драгоценностей на 2,7 млн ​​грн, фото

19:27, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пограничники обнаружили у двух женщин скрытые под одеждой золотые слитки и украшения общей стоимостью более 2,7 миллионов гривен.
Золотые слитки под одеждой: на Буковине остановили вывоз драгоценностей на 2,7 млн ​​грн, фото
Фото: ГПСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине пограничники задержали женщин с "золотым грузом" более чем на 2,7 млн ​​гривен. Об этом сообщили в ГПСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией пограничники совместно с таможенниками обнаружили попытку незаконного перемещения драгоценных изделий. Две гражданки Украины, направлявшиеся пешком в Румынию, пытались вывезти золотые слитки и украшения, спрятав их под одеждой.

Во время проверки у женщин нашли четыре литых слитка весом по 100 граммов каждый, а также десять цепочек общим весом 36 граммов. Все изделия были изготовлены из металла желтого цвета, предварительно из золота.

Стоимость изъятого оценили более чем в 2,7 миллиона гривен. Продолжаются проверки и установление всех обстоятельств дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]