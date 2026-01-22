  1. В Украине

НАБУ провело обыски на таможенном посту Луцк: изъято более $850 тысяч наличных

18:02, 22 января 2026
В НАБУ сообщили, что по состоянию на данный момент задержаний не производили, подозрения никому не объявляли.
Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП провели обыски на таможенном посту «Луцк» Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения. Об этом рассказали в НАБУ.

Как стало известно, по результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов наличными.

В НАБУ отметили, что ни одного человека пока не задержали, о подозрении не сообщали.

Другие подробности дела пока не разглашаются из соображений сохранения тайны досудебного расследования.

НАБУ таможня

