НАБУ провело обыски на таможенном посту Луцк: изъято более $850 тысяч наличных
Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП провели обыски на таможенном посту «Луцк» Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения. Об этом рассказали в НАБУ.
Как стало известно, по результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов наличными.
В НАБУ отметили, что ни одного человека пока не задержали, о подозрении не сообщали.
Другие подробности дела пока не разглашаются из соображений сохранения тайны досудебного расследования.
