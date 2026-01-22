НАБУ провело обшуки на митному пості Луцьк: вилучено понад $850 тисяч готівки

У НАБУ повідомили, що станом на цей момент затримань не здійснювали, підозри нікому не оголошували.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості «Луцьк» Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу. Про це розповіли у НАБУ.

Як стало відомо, за результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів готівкою.

У НАБУ зазначили, що жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.

Інші подробиці справи наразі не розголошуються з міркувань збереження таємниці досудового розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.