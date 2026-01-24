  1. В Украине

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились: готовят новую встречу на следующей неделе

15:57, 24 января 2026
Стороны назвали переговоры конструктивными и договорились продолжить диалог уже в ближайшие дни.
В Абу-Даби завершился очередной раунд переговоров между Украиной, США и Россией относительно возможного завершения войны. Встречи проходили в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу и субботу, 24 января, в разных форматах и за закрытыми дверями.

О завершении переговоров сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян. По информации украинских официальных лиц, на которых ссылается журналист Axios Барак Равид, переговоры прошли в позитивном и конструктивном ключе.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби уже на следующей неделе. Советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что в ближайшее время ожидается доклад украинской делегации главе государства о ходе и результатах встреч.

Ключевыми темами стали вопросы создания буферных зон и механизмы контроля.

Напомним, в Белом доме первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби назвали продуктивным.

переговоры

