Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися: готують нову зустріч наступного тижня

15:57, 24 січня 2026
Сторони назвали перемовини конструктивними та домовилися продовжити діалог уже найближчими днями.
В Абу-Дабі завершився черговий раунд переговорів між Україною, США та Росією щодо можливого завершення війни. Зустрічі відбувалися в Об’єднаних Арабських Еміратах у п’ятницю та суботу, 24 січня, в різних форматах і за зачиненими дверима.

Про завершення перемовин повідомила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони України Діана Давітян. За інформацією українських офіційних осіб, на які посилається журналіст Axios Барак Равід, переговори пройшли у позитивному та конструктивному ключі.

Сторони домовилися провести ще один раунд переговорів в Абу-Дабі вже наступного тижня. Радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що найближчим часом очікується доповідь української делегації главі держави щодо перебігу та результатів зустрічей.

Ключовими темами стали питання створення буферних зон і механізми контролю.

Нагадаємо, в Білому домі перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі назвали продуктивним.

переговори

