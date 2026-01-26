  1. В Украине
  2. / Судебная практика

Получал соцпомощь, а затем оформил пенсию: суд обязал киевлянина вернуть 8845 грн

20:25, 26 января 2026
Мужчина не обратился с новым заявлением и не сообщил орган соцзащиты о назначении пенсии — суд признал выплаты безосновательными.
Днепровский районный суд Киева рассмотрел спор между органом соцзащиты и жителем столицы относительно возврата социальной помощи. Управление социальной и ветеранской политики требовало взыскать с мужчины 8 845 грн, которые он получил как лицо, не имеющее права на пенсию.

Суд согласился с доводами истца и пришел к выводу, что эти средства были выплачены без законных оснований, поскольку получатель не обратился за продлением помощи и не сообщил о назначении ему пенсии.

Обстоятельства дела №755/21846/24

Как установил суд, в августе 2020 года житель Киева обратился в Управление социальной защиты населения Днепровского района с заявлением о назначении временной государственной социальной помощи как лицу, достигшему пенсионного возраста, но не приобретшему право на пенсию. В заявлении и декларации он подтвердил отсутствие доходов, обязался сообщать об изменении обстоятельств и был проинформирован о возможности возврата излишне выплаченных средств.

Помощь была назначена с августа 2020 года, а впоследствии — продлена на основании правительственных решений, принятых в период карантина из-за COVID-19. В результате мужчина получал выплаты с января по май 2021 года в размере 1 769 грн ежемесячно.

В то же время суд обратил внимание на два ключевых момента:

  • с 1 января 2021 года ответчик не подавал нового заявления о назначении помощи, хотя был осведомлен о необходимости такого обращения;
  • в июле 2021 года ему была назначена пенсия по возрасту, о чем он не сообщил органу социальной защиты.

В 2023–2024 годах Киевский городской центр по начислению и осуществлению социальных выплат неоднократно обращался в орган соцзащиты и к самому получателю с требованием урегулировать вопрос переплаты в добровольном порядке. Однако средства возвращены не были.

Позиция суда

Дело рассматривалось в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон. Ответчик отзыв на иск не подал и судебную корреспонденцию не получал, однако суд признал его надлежащим образом уведомленным по зарегистрированному месту жительства.

Оценивая обстоятельства, суд указал, что:

  • временная государственная социальная помощь назначается и выплачивается только при наличии действующего заявления и при отсутствии пенсионного обеспечения;
  • получатель обязан сообщать органу соцзащиты обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на право на помощь;
  • после назначения пенсии право на такую помощь прекращается.

Суд пришел к выводу, что средства, полученные с января по май 2021 года, были приобретены без достаточного правового основания. В данной ситуации не применяется правило о невозврате социальных выплат как средства к существованию, поскольку суд установил недобросовестное поведение получателя — несообщение об изменении обстоятельств.

Решение

Суд полностью удовлетворил иск и постановил:

  • взыскать с ответчика 8 845 грн переплаты временной государственной социальной помощи в пользу Киевского городского центра по начислению и осуществлению социальных выплат;
  • взыскать с него же 3 028 грн судебного сбора в пользу Управления социальной и ветеранской политики Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

Решение может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд в течение 30 дней со дня составления полного текста.

