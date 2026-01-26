Полиция расследует возможное жестокое обращение с животными на конном фестивале на Прикарпатье

На Прикарпатье полиция открыла производство из-за возможного жестокого обращения с животными на конном фестивале.

Полиция Ивано-Франковской области начала уголовное производство по факту возможного жестокого обращения с животными, которое, по предварительным данным, имело место во время конного фестиваля в селе Пороги 24–25 января.

Основанием для реагирования стали видеоматериалы, обнаруженные правоохранителями в социальных сетях. На записях зафиксированы соревнования лошадей-тяжеловозов, которые на скорость тянут тяжелые бревна. Рядом с животными видно людей, которые размахивают кнутами и бьют ими по земле.

Кроме того, в полицию поступило официальное обращение от представителей зоозащитных организаций с просьбой проверить действия организаторов и участников мероприятия на предмет жестокого обращения с животными.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

