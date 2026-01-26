  1. В Украине

Винницкий апелляционный суд подтвердил штраф в размере 1700 гривен учителю за домогательства в отношении несовершеннолетних учениц

20:43, 26 января 2026
Апелляционную жалобу защиты суд признал необоснованной, подтвердив законность наложенного штрафа.
Винницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции по делу о привлечении к административной ответственности учителя одного из лицеев Винницкой области за сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетних учениц. Апелляционную жалобу защиты суд признал необоснованной, подтвердив законность наложенного штрафа и выводы Иллинецкого районного суда. Об этом сообщает судебное учреждение.

Обстоятельства дела

Как установил суд первой инстанции, в ходе учебного процесса педагог умышленно совершал в отношении несовершеннолетних учениц действия сексуального характера против их воли. В частности, речь шла о нетактичных высказываниях, неуместных жестах и нежелательных прикосновениях, которые унижали честь и достоинство детей и создавали оскорбительную и враждебную атмосферу.

Иллинецкий районный суд квалифицировал действия лица по части 1 статьи 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает административную ответственность за сексуальное домогательство — умышленные оскорбительные либо унизительные действия сексуального характера, совершенные без согласия лица и выраженные словами, жестами либо движениями тела.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции исследовал объяснения потерпевшей, показания несовершеннолетних свидетелей, объяснения педагогов и руководителей учебных заведений, материалы служебного расследования и протокол об административном правонарушении. Совокупность этих доказательств суд признал достаточной для вывода о виновности лица.

Постановлением Иллинецкого районного суда лицо было признано виновным и к нему применено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен, а также взыскано 605,60 гривен судебного сбора.

Что решила апелляция

Проверив доводы апелляционной жалобы, Винницкий апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и применил нормы материального и процессуального права, в связи с чем оснований для отмены либо изменения постановления не установлено.

дети Винница штраф / штрафы судебная практика Винницкий окружной административный суд школа

