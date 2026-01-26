Нужно ли декларировать кешбэк, «єПідтримку» и «Зимову підтримку» — ответ НАЗК

В НАЗК разъяснили, нужно ли декларировать государственные программы социальной поддержки.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило публичным служащим, которые воспользовались государственной помощью и получили средства по указанным программам, что согласно нормам действующего законодательства данная категория помощи подлежит обязательному декларированию.

«Средства, полученные в рамках программ „Кешбэк „Сделано в Украине“ („Национальный кешбэк“), „єПідтримка“, „Зимова підтримка“, указываются в разделе 11 „Доходы, в том числе подарки“ декларации.

При выборе необходимого вида дохода („єПідтримка“, „Зимова підтримка“, „Национальный кешбэк „Сделано в Украине““) данные об источнике заполняются автоматически», — говорится в заявлении.

Также в НАЗК упомянули об одноразовой натуральной помощи «Пакунок малюка» (Baby-box). Указанная выплата отражается в декларации только в случае ее монетизации, то есть получения в денежной форме.

«Важно: в разделе 12.1 декларант должен указать данные о банке, в котором открыта карта для социальных выплат в рамках указанных государственных программ», — добавили в НАЗК.

