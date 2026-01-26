  1. В Украине

Нужно ли декларировать кешбэк, «єПідтримку» и «Зимову підтримку» — ответ НАЗК

17:39, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В НАЗК разъяснили, нужно ли декларировать государственные программы социальной поддержки.
Нужно ли декларировать кешбэк, «єПідтримку» и «Зимову підтримку» — ответ НАЗК
Фото: unian.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило публичным служащим, которые воспользовались государственной помощью и получили средства по указанным программам, что согласно нормам действующего законодательства данная категория помощи подлежит обязательному декларированию.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Средства, полученные в рамках программ „Кешбэк „Сделано в Украине“ („Национальный кешбэк“), „єПідтримка“, „Зимова підтримка“, указываются в разделе 11 „Доходы, в том числе подарки“ декларации.

При выборе необходимого вида дохода („єПідтримка“, „Зимова підтримка“, „Национальный кешбэк „Сделано в Украине““) данные об источнике заполняются автоматически», — говорится в заявлении.

Также в НАЗК упомянули об одноразовой натуральной помощи «Пакунок малюка» (Baby-box). Указанная выплата отражается в декларации только в случае ее монетизации, то есть получения в денежной форме.

«Важно: в разделе 12.1 декларант должен указать данные о банке, в котором открыта карта для социальных выплат в рамках указанных государственных программ», — добавили в НАЗК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК декларирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]